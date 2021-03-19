Berat Kandili ne zaman, bugün kandil mi?
Berat Kandili ne zaman sorusu, ibadetlerini eksiksiz yerine getirerek Yaradan'a hamd-u senalar etmek isteyen Müslümanların gündeminde yer alıyor. Şaban ayının içerisinde bulunmamız ve ilk kandil gününün tamamlanmasının ardından Berat Kandilini beklemeye başlayan pek çok Müslüman, 'Bugün kandil mi' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman eda edilecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminden alınan bilgiler nezdinde bazı detaylar
Bugün kandil mi sorusu, Berat Kandilinin Mart ayı içerisinde gerçekleşeceğini bilen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Berat Kandili, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanların tarihini takip ettiği dini günler arasında yer alıyor. Pek çok vatandaşın Berat Kandili ne zaman sorusu ile yanıt aradığı bu ulvi gün için tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. İşte, 2021 Berat Kandili tarihi
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Yüce Rabbimizin “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” şeklinde buyurduğu Berat Kandili, bu yıl 27 Mart gecesi idrak edilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre diğer dini günler şu şekilde olacak;
2021 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ
2021 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
KANDİL GÜNLERİ
6
RECEB
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
14
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
11
R.EVVEL
1443
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİT KANDİLİ