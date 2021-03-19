MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBerat Kandili ne zaman, bugün kandil mi?
GeriGündem Berat Kandili ne zaman, bugün kandil mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 19 Mart 2021 - 10:08 | 

Berat Kandili ne zaman, bugün kandil mi?

Berat Kandili ne zaman sorusu, ibadetlerini eksiksiz yerine getirerek Yaradan'a hamd-u senalar etmek isteyen Müslümanların gündeminde yer alıyor. Şaban ayının içerisinde bulunmamız ve ilk kandil gününün tamamlanmasının ardından Berat Kandilini beklemeye başlayan pek çok Müslüman, 'Bugün kandil mi' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman eda edilecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminden alınan bilgiler nezdinde bazı detaylar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bugün kandil mi sorusu, Berat Kandilinin Mart ayı içerisinde gerçekleşeceğini bilen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Berat Kandili, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanların tarihini takip ettiği dini günler arasında yer alıyor. Pek çok vatandaşın Berat Kandili ne zaman sorusu ile yanıt aradığı bu ulvi gün için tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. İşte, 2021 Berat Kandili tarihi

2BERAT KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Yüce Rabbimizin “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” şeklinde buyurduğu Berat Kandili, bu yıl 27 Mart gecesi idrak edilecek.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre diğer dini günler şu şekilde olacak;

32021 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

2021 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

2021 KANDİL GÜNLERİ TAKVİMİ

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

KANDİL GÜNLERİ

6

RECEB​

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE​

REGAİB KANDİLİ​

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

​11

R.EVVEL​

1443​​

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİT KANDİLİ​

4BERAT KANDİLİ NEDİR

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma; kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır. Berat, tövbe ve dua zamanıdır. Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapma, yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe etme zamanıdır.Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi hakkında Hz. Muhammed'in (s.a.s) şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Hz. Muhammed bu hadisinde Berat Kandili'nde oruç tutulmasını buyuruyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi