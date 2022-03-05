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Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2022 Kandil günleri

#Berat Kandili#Berat Kandili Ne Zaman#Kandil Tarihleri

2022'nin üçüncü kandili olan Berat Kandili için geri sayım devam ediyor. Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Dini Günler Listesine göre Berat Kandili mart ayında idrak edilecek. Peki, Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında? İşte 2022 Kandil günleri

1/4Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında İşte 2022 Kandil günleri

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, bu ay içerisinde idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor.

2/4BERAT NE DEMEK

BERAT NE DEMEK?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

3/4Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında İşte 2022 Kandil günleri

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ

4/4Berat Kandili ne zaman, ayın kaçında İşte 2022 Kandil günleri

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1443

04

OCAK-2022

SALI

........

1

RECEB

1443

02

ŞUBAT-2022

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

2

RECEB

1443

03

ŞUBAT-2022

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1443

27

ŞUBAT-2022

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1443

04

MART-2022

CUMA

...........

14

ŞABAN

1443

17

MART-2022

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1443

02

NİSAN-2022

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1443

27

NİSAN-2022

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1443

01

MAYIS-2022

PAZAR

AREFE

1

ŞEVVAL

1443

02

MAYIS-2022

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1443

03

MAYIS-2022

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1443

04

MAYIS-2022

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1443

31

MAYIS-2022

SALI

........

1

ZİLHİCCE

1443

30

HAZİRAN-2022

PERŞEMBE

........

9

ZİLHİCCE

1443

08

TEMMUZ-2022

CUMA

AREFE

10

ZİLHİCCE

1443

09

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1443

10

TEMMUZ-2022

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1443

11

TEMMUZ-2022

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1443

12

TEMMUZ-2022

SALI

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1444

30

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1444

08

AĞUSTOS-2022

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1444

28

AĞUSTOS-2022

PAZAR

........

1

R.EVVEL

1444

27

EYLÜL-2022

SALI

........

11

R.EVVEL

1444

07

EKİM-2022

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1444

27

EKİM-2022

PERŞEMBE

........

1

C.EVVEL

1444

25

KASIM-2022

CUMA

........

1

C.AHİR

1444

24

ARALIK-2022

CUMARTESİ

 

........

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#Berat Kandili#Berat Kandili Ne Zaman#Kandil Tarihleri