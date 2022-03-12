Berat Kandili ne zaman 2022? Diyanet kandil günleri: İşte yılın üçüncü kandili olan Berat Gecesi'nin önemi

Berat Kandili ne zaman 2022? sorusu mart ayı devam ederken gündeme geldi. Dini kaynaklara göre Hz. Peygamber’in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını tavsiye etmişler. Yüce Allah'ın affına sığınmak isteyenlerin ibadetlerini ihya edeceği Berat Kandili gecesi, Kameri aya göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece gerçekleşecek. Diyanet 2022 kandil günlerine göre mübarek Berat Kandili 17 Mart 2022'te idrak edilecek.
2022 Diyanet dini günler takvimine göre şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamı idrak edilecek.
Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.
Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.
Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ