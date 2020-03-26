Berat Kandili ne zaman? 2020 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 7 Nisan Salı akşamına denk geliyor.