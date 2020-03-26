Berat Kandili ne zaman? 2020 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili'ne yönelik tarih araştırmaları başladı. Dini kaynaklarda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Gözler şimdi bu mübarek gecenin 2020'de ne zaman idrak edileceğinde. Peki, Berat Kandili ne zaman? 2020 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
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Milyonlarca Müslüman için oldukça önemli olan üç aylar içinde idrak edilen Berat Kandili, milyonlarca Müslüman tarafından hasretle bekleniyor. Bu mübarek günde ellerini semaya açacak olan Müslümanlar, bu günlerin rahmet ve bereketini kaçırmak istemiyor. İşte, Berat Kandili'nin 2020'de idrak edileceği tarih...
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Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 7 Nisan Salı akşamına denk geliyor.
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2020'de Ramazan ayının başlangıcı ise 24 Nisan 2020 olurken, Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020 taihinde idrak edilecek. Ramazan Bayramı da 24-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında kutlanacak.
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BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.
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Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.
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Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.
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BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Berat Kandili'nin özünde tevbe bulunmaktadır. Berat etmek, günah yolundan uzak durmak, şerden uzaklaşmaktır. Tabii berat sadece kötülüklerden uzaklaşmakla olmaz; gönlümüz imanımız temiz olmalı, yüzümüzü iyiliğe dönüp iyilik yolunda adımlar atmamız gerekir.
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Sevgili Peygamberimiz (s.a.v),en çok Şaban ayında, özellikle Berat gecesinin yaklaştığı günlerde nafile oruç tutmuş ve bunun sebebini soranlara, "Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb'ı yüce Allah'a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah'a arzedilmesini isterim" cevabını vermiştir.