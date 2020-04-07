En özel Kandil gecesi mesajları | Berat Kandili mesajlarında farklı ve resimli seçenekler
Hazreti Muhammed'in 'Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin' diye buyurduğu söylenen Berat Kandili'ne ilişkin mesaj araştırmaları başladı. Ülkemizdeki Müslümanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle, Berat Kandili'ni evlerde ibadet ve dua ederek idrak edecek. Bu mübarek gece öncesi de mesaj araştırmaları hız kazandı. İşte sosyal medyadan da paylaşabileceğiniz resimli kandil mesajları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Berat kandili mesajları için araştırmalar akşam saatlerinden bu yana sürüyor. Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek. Berat Kandili, 25 Şubat'ta başlayan üç ayların ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Duaların kabul olduğu, ibadetlerin kat kat daha fazla olduğu Berat Kandili'nin 2020'deki gecesi öncesi vatandaşlar, sevdiklerinin de dualarında yer almak amacıyla kandil mesajları paylaşımlarında bulunuyor. Sizler de derlediğimiz kandil mesajlarından birini seçerek uzakta olan yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. İşte Berat Kandili'nin anlam ve önemini hissettiren mesajlardan seçenekler...
2
Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Berat Kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller...
Gül bahçesine girenler, gül olmasada gül gibi kokarlar. Kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece kandiliniz mübarek olsun...
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
3
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..
4
Berat gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Berat Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
5
Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Berat Kandili hepimiz için mübarek olsun
Zengin; çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir. Kalbi zenginliğinden mahrum olan kimse, ne kadar geniş servete sahib olursa olsun yine fakirdir. Tamaı ve hırsı sebebiyle de halk nazarında hakirdir. Kalbi zengin olan kimse de ne kadar fakir olsa herkesin nazarında muhteremdir.
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere...
6
-Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.
-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Berat kandiliniz hayırlı olsun!
-Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
7
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
8
Şiddetin, kibrin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Berat Kandili mübarek olsun…
Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
9
Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
-İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.