Berat kandili mesajları resimli- resimsiz: En çok beğenilen ve paylaşan kandil mesajları
Kandil mesajları seçenekleri sosyal medya platformlarıyla birlikte çeşitlilik kazandı. Berat Kandili mesajında farklılık arayanlar, sosyal medyadaki kandil mesajlarını inceliyor. İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. İşte Berat Kandili'nin önemini anlatan, en çok beğenilen ve paylaşan kandil mesajları...
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Berat Kandili ile ilgili sözler ve kandil mesajları, günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Berat Kandili mesajları özellikle WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlardan paylaşılıyor. Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsat. İşte resimli kandil mesajları ve Berat Kandili ile ilgili sözler...
Kandili mesajları ve sözleri için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. Kandil mesajları ve Berat Kandili sözleri ile yılın ikinci kandili hatırlatılıyor. Berat Kandili mesajları, bu kandili sevdiklerinden uzaktan geçirenler için bir araç görevi görüyor. İnananlar, kandil mesajları ile uzakta olan sevdiklerine kalplerinden geçen dilek ve duaları iletiyor. Kandil mesajları seçenekleri özellikle sosyal medyayla birlikte yaygınlaştı.
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BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Kandil günlerinin geleneği haline gelen mesaj paylaşımları Berat Kandili'nde de unutulmadı. İbadetlerle ve dualarla geçecek olan Berat Kandili'nin hissettirdiği manevi duyguları sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, kandil mesajları paylaşımında bulunuyor. İşte henüz aradığı mesajı bulamamış olanlar için kandil mesajları ve Berat Kandili sözleri...
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Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, #BeratKandili’miz mübarek olsun.
" Her geceye bir sabah veren; elbette her sabaha bir umut verir. Her dile dua etme kabiliyetini veren elbette o duayı kabul etme iradesini gösterir. Rabbim bu güzel günde dilimizi duasız, dualarımızı cevpsız bırakmasın.."'Amin.'
Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.
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Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi #BeratKandili’nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.
On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını müjdeleyen Berat Gecemizin insanlığa sağlık, sevgi, barış ve huzur getirmesini diler, hemşerilerimizin, aziz Milletimizin ve tüm İslam Âleminin Berat Gecesini tebrik ederim.
en güzel yerlerde, en doğru insanlarla yollarımızın kesişmesi ve her zaman en iyisinin değil, en hayırlısının karşımıza çıkması duası ile.
Sevgili Müslüman kardeşlerim #BeratKandili 'nizi tebrik ederim. .
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“Ne iyi, ne güzeldir, Birlik içinde kardeşçe yaşamak!”MEZMURLAR 133:1 Amen
Berat gecemiz mübarek olsun...Allah Teâlâ bizleri salgın, kıtlık gibi felaketlerden emin kılsın, tüm insanlığı felaha çıkarsın, vatanımızı ve milletimizi muhafaza etsin. Bütün hastalarımıza şifa, evlerimize huzur ve bereket ihsan eylesin.
Bu gece Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet, mağfiret ve bağışlanma gecesi. #BeratKandili’nin Gazi şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum
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Ramazan ayını müjdeleyen bu mübarek gece güzel memleketimizde;Soframıza bereket, yuvamıza huzur, kalplerimize ferahlık getirsin… #BeratKandili’miz mübarek olsun.
Rahmet, icabet ve takdir olarak isimlendirilen Berat Gecemizin insanlığın af ve kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ederim.
Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi mübarek #BeratKandili’nin milletimiz, İslam alemi ve de tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
"Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." #BeratKandili
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Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun.
Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Berat Kandiliniz mübarek olsun.
Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
Allah'a kulsun, zulmetler içinde parlayan nursun, senin gibi hakikatli dostun, kandilin mübarek olsun.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
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Berat gecemiz mübarek olsun...Allah Teâlâ bizleri salgın, kıtlık gibi felaketlerden emin kılsın, tüm insanlığı felaha çıkarsın, vatanımızı ve milletimizi muhafaza etsin. Bütün hastalarımıza şifa, evlerimize huzur ve bereket ihsan eylesin.
Ramazan ayının habercisi, af ve bağışlanma gecesi olan #BeratKandili'nin ülkemize ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve barış getirmesini yüce Rabb'imden niyaz ediyorum.
Yeryüzünde çok incindik bu gece göklere kaçıyoruz... Hayırlı kandiller
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Ramazan ayının müjdecisi #BeratKandili’nin içinde bulunduğumuz zor günleri atlatmamıza, tüm insanlık için sağlık ve huzura vesile olmasını diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun.
Benim duâlarımı, Bana duâ edenlerin duâsını, Benden duâ bekleyenlerin duâsını ve Ümmeti #Muhammed’in duâlarını kabul eyle# Berat Kandiliniz mübarek olsun
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Ümit ederim ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Berat kandiliniz mübarek olsun.
#BeratKandili'nizi tebrik eder; bu kutlu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa şifa, iyilik ve güzellik getirmesini Cenab-ı Hakk'tan niyaz ederim.
Mübarek Berat Gecesi'nin tüm Müslümanlara ve insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyor, dünyamızda yaşanan sıkıntılardan kurtuluşa vesile olmasını diliyorum. Kandil gecemiz gariplere, sahipsizlere uzatılan ellerle dolsun.
Ramazan ayının müjdeleyicisi #BeratKandili af ve mağfiretimize vesile olsun. Bu mübarek gecenin hürmetine Yüce Allah, içinden geçtiğimiz zor günleri dayanışmayla aşmayı, milletimizin güzel günlere erişmesini nasip etsin..