Berat Kandili mesajları 2021- En güzel, resimli, yeni Berat Kandili mesajları ve sözleri
Berat Kandili mesajları ve sözleri, bu önemli güne az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar heyecanla yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili’ni bekliyorlar. Bu yıl Berat Kandili 27 Mart tarihinde idrak edilecek. Müslümanlar kurtuluş ve affın müjdelendiği bu mübarek gecenin yaklaştığını sevdiklerine haber vermek istiyorlar. Berat Kandili mesajları ve sözleri sıkça paylaşılıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli, yeni ve en güzel kandil mesajları ve sözleri….
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Berat Kandili mesajları ve sözleri 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. Resimli, yeni ve en güzel Berat Kandili mesajları sevdiklerine bu önemli günü haber vermek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Berat Gecesi için Arapça eserlerde şabanın ortasındaki gece, mübarek gece, rahmet gecesi anlamlarında kullanılmaktadır. İşte sosyal medya hesaplarınıza paylaşabileceğiniz en güzel, resimli, yeni Berat Kandili kutlama sözleri ve mesajları
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BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Hayırlı kandiller…
Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Beraat Kandilinizi kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim.
Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak… Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!
Bu gece Berat Kandili.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller…
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez.
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Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
Berat Kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
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Bu gece beraat gecesi. Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
Sana karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, çiğdemin neşesini, lalenin gururunu, İslam'ın nurunu buket olarak gönderiyorum. Berat Kandilin mübarek olsun…
Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
Sema kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Berat Kandiliniz hayırlı olsun…
Bu gece Cenab-ı Hakkın, kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun!
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Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, Miraç'tan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Kandiliniz mübarek olsun…
Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun…
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…
Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Berat Kandilin mübarek olsun…
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Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..
Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.
Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle. Berat Kandiliniz hayırlı olsun…