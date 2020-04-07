Yarın kandil mi? Berat Gecesi ne zaman?

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili vatandaşların bir numaraları gündem maddesi oldu. Şaban ayı içinde idrak edilen ve gün boyu ibadetlerle geçirilen Berat Kandili'nin gecesi de dualarla huşu içinde idrak edilecek. Peki, Berat Gecesi ne zaman? Yarın kandil mi?
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Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili kısa süre sonra idrak edilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'nde evlerinde ibadet ve dua edecek. İşte, 2020 Berat Kandili hakkında merak edilenler...
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Berat Kandili, 25 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili yarın idrak edilecek.
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İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.
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Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
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"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
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Diyanet İşleri Başkanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesi nedeniyle Müslümanlar, Berat Kandili'ni evlerde ibadet ve dua ederek idrak edecek.