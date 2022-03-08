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BERAT KANDİLİ NE ZAMAN? 2022 Berat Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte Berat Gecesi'nin önemi ve anlamı

#Berat Gecesi#Berat Kandili

Berat Kandili ne zaman sorusu İslam dünyasında manevi heyecanla beklenen kandil gecesinin yaklaşmasıyla, ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Ramazan'ın müjdesi üç aylarda idrak edilen Miraç ve Regaip Kandili'nin ardından gözler Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili 2022 tarihine çevrildi. Şimdi ise üç aylar içinde idrak edilecek üçüncü kandil olan Berat Kandili'nin tarihi merak ediliyor. Bu mübarek Berat Gecesi'nde namazlar kılınacak, dualar edilecek. Peki, Berat Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte Berat Gecesi'nin tarihi, önemi ve anlamı hakkında bilgiler.

1/3BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022 Berat Kandili hangi tarihte idrak edilecek İşte Berat Gecesinin önemi ve anlamı

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit, ibadet ve dualarla idrak edilecek. İslam alemi tarafından büyük önem verilen Berat Kandili'nin 2022'de hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2022 Berat Kandili tarihi...

2/32022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN

2022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban ayının 15'inci gecesi, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor.

3/3BERAT NE DEMEK, ANLAMI NE

BERAT NE DEMEK, ANLAMI NE?

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur’an’da “Berae” kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi “Beraet” şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır. Istılah olarak berat ise, Allah’ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır.

Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının on beşinci gecesidir. Berat Gecesi için Arapça eserlerde “şabanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (belge) gecesi” manalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Berat Gecesi, Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde ibadetle geçirilmesi adet halini almıştır.

  

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#Berat Gecesi#Berat Kandili