Benzin ve mazot fiyatlarında ne zaman ne kadar indirim olacak? Akaryakıtta indirim açıklaması
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatları için indirim açıklamasında bulundu. Yılmaz'ın akaryakıt dağıtım şirketleriyle görüştüklerini ve şirketlerin gereken adımı atacağını belirtmesi ardından benzin ve mazot fiyatları merak konusu oldu. Peki, benzin ve mazot fiyatlarında ne zaman, ne kadar indirim olacak?
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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada indirim müjdesi verdi. EPDK Başkanı Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "Akaryakıt dağıtım şirketleri ile görüştük, gereken adımı atacaklar. Bu geceden itibaren yurt genelinde akaryakıt fiyatlarında 17 ile 25 kuruş arasında indirimler söz konusu olacak. Bu indirim petrol fiyatları ve döviz hareketlerinden bağımsız bir indirim olacak. Doğrudan dağıtıcı ve bayinin kar marjlarından yapılmış bir indirim. EPDK olarak fiyat hareketlerini takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Başkan Yılmaz, 2 Haziran 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyat marjlarının olması gerekenin çok üzerinde olduğunu bildirmişti.
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Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
tBu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.