Benzin alacaklar için yeni dönem

Benzin istasyonları iyiden iyiye akıllandı. Arabayla istasyona yaklaşınca artık bakın ne görmeye başladık?Teknoloji istasyonlarda kimseyle konuşmaya gerek kalmadan ve hatta koltuğunuzdan dahi kalkmadan benzin almanızı sağlıyor. Önce araba benzin istasyonuna yanaşıyor. Sonrasında karşıdaki ekranda 'STOP' yani 'DUR' ibaresini görene kadar aracı ilerletiyoruz. İşte bu kadar... Araç durduktan sonra asıl sürpriz başlıyor.Karşıdaki ekranda 'Welcome' ibaresini gördükten sonra işlem başlıyor. Öncelikle bu istasyonlarda insan bulunmuyor; STOP yandığında isminiz ortaya çıkıyor. Aracınızdan sizi tanıdıktan sonra cüzdan bilgilerinize kadar sistem ulaşıyor. Bu noktada ekrandan ne kadar benzin alacağınızı seçiyorsunuz. Bunun için telefonu kullanmanız da yeterli. İsveçli firma Fuelmatics'in yapay zeka destekli 'insansız yakıt pompası' yakın zamanda etrafımızda çokça görülecek gibi.Telefona ilgili uygulamayı indirdikten sonra kredi kartından çekim yapılıyor. Sonrasında sistem aracın benzin deposunu tespit edip benzin doldurmaya başlıyor. İşlem otomatik olarak gerçekleşiyor ve siz yerinizden dahi kalkmıyorsunuz.Önce bir kol otomatik olarak sistemden çıkıyor.Ardından depo kapağını da hızlı bir şekilde açıyor. Sonrasında ise hortum otomatik olarak depoya yerleştiriliyor ve dolum işlemi başlıyor. Ekrandan da işlemi takip etme şansına sahipsiniz. İşte hepsi bu! Ardından sistem kendini kapatmaya başlıyor.Depo kapağını otomatik açan sistem, benzer hamleyle de geri çekilip kapağı kapatıyor. Siz ise araçtan inmeden benzin almış oluyorsunuz.Henüz test aşamasında olan sistem sınırlı sayıda bölgede aktif halde kullanılıyor. Ancak ilgi görmesi halinde sistem daha da yaygınlaşacak.