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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / İHA
Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 03:18,

Benzin alacaklar için yeni dönem

Teknoloji hayatımızda pek çok şeyi kökten değiştirdi. Şimdi sıra benzin istasyonlarında. Ykında bakın neyle karşılaşacaksınız?

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Benzin istasyonları iyiden iyiye akıllandı. Arabayla istasyona yaklaşınca artık bakın ne görmeye başladık?

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Teknoloji istasyonlarda kimseyle konuşmaya gerek kalmadan ve hatta koltuğunuzdan dahi kalkmadan benzin almanızı sağlıyor. Önce araba benzin istasyonuna yanaşıyor.

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Sonrasında karşıdaki ekranda 'STOP' yani 'DUR' ibaresini görene kadar aracı ilerletiyoruz.

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İşte bu kadar... Araç durduktan sonra asıl sürpriz başlıyor.

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Karşıdaki ekranda 'Welcome' ibaresini gördükten sonra işlem başlıyor.

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Öncelikle bu istasyonlarda insan bulunmuyor; STOP yandığında isminiz ortaya çıkıyor.

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Aracınızdan sizi tanıdıktan sonra cüzdan bilgilerinize kadar sistem ulaşıyor.

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Bu noktada ekrandan ne kadar benzin alacağınızı seçiyorsunuz.

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Bunun için telefonu kullanmanız da yeterli. İsveçli firma Fuelmatics'in yapay zeka destekli 'insansız yakıt pompası' yakın zamanda etrafımızda çokça görülecek gibi.

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Telefona ilgili uygulamayı indirdikten sonra kredi kartından çekim yapılıyor.

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Sonrasında sistem aracın benzin deposunu tespit edip benzin doldurmaya başlıyor.

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İşlem otomatik olarak gerçekleşiyor ve siz yerinizden dahi kalkmıyorsunuz.

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Önce bir kol otomatik olarak sistemden çıkıyor.

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Ardından depo kapağını da hızlı bir şekilde açıyor.

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Sonrasında ise hortum otomatik olarak depoya yerleştiriliyor ve dolum işlemi başlıyor.

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Ekrandan da işlemi takip etme şansına sahipsiniz.

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İşte hepsi bu! Ardından sistem kendini kapatmaya başlıyor.

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Depo kapağını otomatik açan sistem, benzer hamleyle de geri çekilip kapağı kapatıyor.

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Siz ise araçtan inmeden benzin almış oluyorsunuz.

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Henüz test aşamasında olan sistem sınırlı sayıda bölgede aktif halde kullanılıyor. Ancak ilgi görmesi halinde sistem daha da yaygınlaşacak.

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