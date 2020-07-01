Bensu Soral - Hande Soral kardeşlere şok! Jandarmadan yüksek ses uyarısı...

Sleepy’nin reklam yüzü Anıl Altan ile Babalar Günü sohbeti’ Bugün Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin evlerine konuk oluyoruz. Aile olarak ilk kez bir reklam filmi için kamera karşısına geçen bu güzel çiftle hamilelik döneminden ikizlerin doğumuna, karantina sürecini nasıl geçirdiklerinden yeni reklam filmlerine kadar pek çok konuyu konuştuğumuz çok keyifli, bol kahkahalı bir sohbet gerçekleştirdik.(Sponsorlu İçerik)