Ali KESER
Bensu Soral - Hande Soral kardeşlere şok! Jandarmadan yüksek ses uyarısı...
Bensu, Bedirhan ve Hande Soral kardeşler, babalarının Gümüşlük’teki çiftlik evinde havuz partileri vermeye başlayınca jandarmayla başları derde girdi. Yüksek sesli müzikten rahatsız olan köylülerin kardeşleri şikayet ettiği iddia edildi.
Oyuncu Bensu ve Hande Soral’ın babası Hamdi Soral, Gümüşlük’te 7 milyon 650 bin TL değerinde çiftlik evi satın almıştı. Kardeşler eşleri Hakan Baş ve İsmail Demirci’yle tatillerini bu evde geçirirken oyuncu arkadaşlarını da misafir etti.
Havuzda dans eden, basketbol, dart gibi oyunlar oynayan ve sosyal medyaya özel videolar çeken Soral kardeşlerin önceki gece yüksek sesli müzik açtığı iddia edildi. Kardeşler gece yarısını geçmesine rağmen müziğin sesini kısmayınca köylüler jandarmaya şikayette bulundu.
Hamdi Soral’ın dışarıdan evin görünmemesi için çiftliğin etrafına ağaç diktirdiği ve açık alanları brandalı tel örgülerle kapattırdığı da öğrenildi.
6