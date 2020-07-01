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Ali KESER
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 10:42,

Bensu Soral - Hande Soral kardeşlere şok! Jandarmadan yüksek ses uyarısı...

Bensu, Bedirhan ve Hande Soral kardeşler, babalarının Gümüşlük’teki çiftlik evinde havuz partileri vermeye başlayınca jandarmayla başları derde girdi. Yüksek sesli müzikten rahatsız olan köylülerin kardeşleri şikayet ettiği iddia edildi.

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Oyuncu Bensu ve Hande Soral’ın babası Hamdi Soral, Gümüşlük’te 7 milyon 650 bin TL değerinde çiftlik evi satın almıştı. Kardeşler eşleri Hakan Baş ve İsmail Demirci’yle tatillerini bu evde geçirirken oyuncu arkadaşlarını da misafir etti.

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Kardeşleri Bedirhan Soral ise DJ kabini kurup çiftlik evinde havuz partileri düzenlemeye başladı.

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Havuzda dans eden, basketbol, dart gibi oyunlar oynayan ve sosyal medyaya özel videolar çeken Soral kardeşlerin önceki gece yüksek sesli müzik açtığı iddia edildi. Kardeşler gece yarısını geçmesine rağmen müziğin sesini kısmayınca köylüler jandarmaya şikayette bulundu.

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Jandarmanın eve giderek, kardeşlere belli saatten sonra yüksek sesli müzik dinlememeleri gerektiği konusunda uyardığı iddia edildi.

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Hamdi Soral’ın dışarıdan evin görünmemesi için çiftliğin etrafına ağaç diktirdiği ve açık alanları brandalı tel örgülerle kapattırdığı da öğrenildi.

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Sleepy’nin reklam yüzü Anıl Altan ile Babalar Günü sohbeti’

Bugün Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin evlerine konuk oluyoruz. Aile olarak ilk kez bir reklam filmi için kamera karşısına geçen bu güzel çiftle hamilelik döneminden ikizlerin doğumuna, karantina sürecini nasıl geçirdiklerinden yeni reklam filmlerine kadar pek çok konuyu konuştuğumuz çok keyifli, bol kahkahalı bir sohbet gerçekleştirdik.(Sponsorlu İçerik)

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