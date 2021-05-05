Bensu Soral ekranlara geri dönüyor- Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler?
Bensu Soral'ı ekranlara geri döndürecek olan Cam Tavanlar dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı, Kerem Çatay ve Ömer Özgüner ortaklığında kurulan Ojo Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Cam Tavanlar’ yakında Show TV'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler? İşte Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları ve konusu...
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En son Çukur dizisinin kadrosunda yer alan Kubilay Aka ve uzun bir süredir hiçbir projede yer almayan Bensu Soral'ı bir araya getiren Cam Tavanlar tanıtımlarıyla ilgi uyandırdı. İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem’in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı dizi yakında ekranlarda yer olacak.
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CAM TAVANLAR OYUNCULARI
Başarılı senarist Meriç Acemi’nin kaleminin Fehmi Öztürk’ün rejisiyle buluşacağı ve izleyenleri renkli, keyifli bir dünyanın içine çekecek dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka dışında Hatice Aslan, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ve Cevdet Arıcılar gibi birçok başarılı isim yer alıyor.
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Başarılı senarist Meriç Acemi'nin kaleminden çıkan 'Cam Tavanlar'ın yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor. Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı bir yaz dizisi sunacak 'Cam Tavanlar' çok yakında Show Tv'de.