Bensu Soral ekranlara geri dönüyor- Cam Tavanlar dizisinin oyuncuları kimler?

En son Çukur dizisinin kadrosunda yer alan Kubilay Aka ve uzun bir süredir hiçbir projede yer almayan Bensu Soral'ı bir araya getiren Cam Tavanlar tanıtımlarıyla ilgi uyandırdı. İş hayatında kendi çabasıyla yükselen genç bir kadın olan Leyla (Bensu Soral) ile sırf erkek olduğu için birçok kapının kolaylıkla açıldığı rakibi Cem’in (Kubilay Aka) tatlı, sert yarışının intikam, aşk, rekabet gibi temalar eşliğinde anlatılacağı dizi yakında ekranlarda yer olacak.