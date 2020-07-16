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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Temmuz 2020 - 12:43,

Benim taciz hikayemi çaldı

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Depp'in kendisini eşine şiddet uygulamakla suçlayan İngiliz The Sun gazetesine açtığı davanın duruşmalarında çift arasındaki bütün eski defterler açıldı, karşılıklı iddialar tanıklar aracılığıyla ortaya serildi.

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1ONA ANLATTIKLARIMI ÇARPITTI
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ONA ANLATTIKLARIMI ÇARPITTI

Mahkemenin önceki günkü duruşmasında ise ilginç bir tanık ortaya çıktı ve şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Amber Heard'ün eski kişisel asistanı Kate James, güzel oyuncunun yıllar önce ona anlattığı, başından geçen tacizi kendisine uyarlayıp Johnny Depp'e karşı kullandığını ileri sürdü.

2KENDİ YARANINA KULLANDI
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KENDİ YARANINA KULLANDI

Mart 2012 ile Şubat 2015 arasında Amber Heard'ün asistanlığını yapan Kate James, Yüksek Mahkeme'de görülen davada tanık olarak dinlendi. James, 26 yaşındayken Brezilya'da uğradığı "bıçaklı tecavüz" olayını Amber Heard'e daha önce anlattığını ve onun da bunu çarpıtarak kendi yararına kullandığını ileri sürdü.

3SİYAH ALMAMI ÖNERDİ
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SİYAH ALMAMI ÖNERDİ

Kate James, ifadesinde olayı Amber Heard'e anlattığını onun da kendisine bir silah alması önerisinde bulunduğunu söyledi. James "Bayan Heard onunla yaptığımız bu konuşmada anlattıklarımı "çaldı" ve kendi yararına kullanmak üzere çarpıttı" dedi.

4DEPP SİZİ ETKİLEDİ Mİ
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DEPP SİZİ ETKİLEDİ Mİ?

Amber Heard'ün avukatı bu iddialar üzerine Kate James'e "Amber Heard'e karşı tanıklık yapmanız için Johnny Depp sizi etkiledi mi?" şeklinde bir soru yöneltti. James de buna "Kesinlikle hayır" diye yanıt verdi. 

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Johnny Depp ve Amber Heard'ün birbirlerine şiddet uyguladığı iddialarının bütün ayrıntılarıyla gündeme geldiği davada aktörün eski sevgilileri Winona Ryder ve Vanessa Paradis de tanıklık yapacak.

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