Benim taciz hikayemi çaldı

KENDİ YARANINA KULLANDI Mart 2012 ile Şubat 2015 arasında Amber Heard'ün asistanlığını yapan Kate James, Yüksek Mahkeme'de görülen davada tanık olarak dinlendi. James, 26 yaşındayken Brezilya'da uğradığı "bıçaklı tecavüz" olayını Amber Heard'e daha önce anlattığını ve onun da bunu çarpıtarak kendi yararına kullandığını ileri sürdü.