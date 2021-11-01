Benim Hayatım oyuncuları kimler? Benim Hayatım dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Benim Hayatım dizisi, Star'da yayın macerasına başladı. Pazar günleri ekrana gelecek olan Benim Hayatım hayalleri uğruna ailesiyle İstanbul'a taşınan bir kızın hikayesi anlatılıyor. Benim Hayatım dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılıyor. Çekim için farklı semtler kullanılıyor. Peki, Benim Hayatım oyuncuları kimler? Benim Hayatım dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...
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“Benim Hayatım”, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini ekrana getiriyor.
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BENİM HAYATIM OYUNCULARI
Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği “Benim Hayatım”, pazar akşamları seyircisini ekran başına kilitleyecek. Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak’ın yer aldığı “Benim Hayatım”, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.
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Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme alıyor. “Benim Hayatım”ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.