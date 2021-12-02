Benim Hayatım dizisinin Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş meğer evliymiş!
Düşük reytingler nedeniyle final yapmaya hazırlanan Benim Hayatım dizisinin Hayat'ı Nilsu Erfin Aktaş'ın hayatı evli olduğunun öğrenilmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Kuzey Yıldızı dizisinde yıldızı parlayan ve ününe ün katan oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın gizlice evlenmesi hayranlarını şaşırttı. 23 yaşındaki güzel oyuncunun iş insanı Serdar Sertçelik ile evli olduğu öğrenildi. Peki Nilsu Berfin Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte güzel oyuncu Nilsu Berfin evliliği ve hakkında merak edilenler...
Kuzey Yıldızı dizisi ile tanınan son rol aldığı dizisi Benim Hayatım da reytinglerde kötü bir sonuç alan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın, iş insanı Serdar Sertçelik ile evli olduğu ortaya çıktı. Nilsu Berfin Aktaş ve Serdar Sertçelik çifti geçen hafta ayaklıgazete.com’un gecesine katılmış el ele poz vermişlerdi. Eşi hakkında ilk kez açıklama yapan genç oyuncu, Nilsu Berfin Aktaş “Hayatımda her şey çok güzel gidiyor. Birbirimizi özledikçe ya o İstanbu’a geliyor ya da ben Ankara’ya gidiyorum” demişti.
NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?
1998 yılında Ankara’da doğan Nilsu Berfin Aktaş Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Başarılı oyuncu 2018 yılında Nurgül Yeşilçay, Hamdi Alkan ve Fırat Parlak’ın jüriliğini yaptığı Geleceğin Starı yarışma programı ile adından sıkça söz ettirmeye başladı. Oyunculuk kariyerinde Pantene, Cornetto, Turkcell gibi markaların reklamlarında da rol aldı. ‘’Kuzey Yıldızı İlk Aşk’’ projesinde Gökçe karakterine hayat verdi.