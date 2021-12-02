Benim Hayatım dizisinin Hayat'ı Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş meğer evliymiş!

Kuzey Yıldızı dizisi ile tanınan son rol aldığı dizisi Benim Hayatım da reytinglerde kötü bir sonuç alan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın, iş insanı Serdar Sertçelik ile evli olduğu ortaya çıktı. Nilsu Berfin Aktaş ve Serdar Sertçelik çifti geçen hafta ayaklıgazete.com’un gecesine katılmış el ele poz vermişlerdi. Eşi hakkında ilk kez açıklama yapan genç oyuncu, Nilsu Berfin Aktaş “Hayatımda her şey çok güzel gidiyor. Birbirimizi özledikçe ya o İstanbu’a geliyor ya da ben Ankara’ya gidiyorum” demişti.