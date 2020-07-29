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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Temmuz 2020 - 12:54,

Hayalleri yıkıldı, ülkesinden "boynu bükük" ayrıldı

İngiliz kraliyet ailesinin, bir zamanlar birbirlerine çok yakın olan iki prens kardeşi William ile Harry arasında yaşanan ve sonu, birinin ülkeden gitmesine yol açan gerilimle ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Backgrid USA, Backgrid UK, Depo Photos

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1HAYALLERİ BAMBAŞKAYDI
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HAYALLERİ BAMBAŞKAYDI

Şu sıralar bazı İngiliz gazetelerinde dizi yazı olarak yayınlanan, yakında da piyasaya çıkması beklenen Finding Freedom adlı kitapta ileri sürülenlere göre Prens Harry, ülkesinden, önce Kanada'ya sonra da ABD'ye "hayalleri yıkılmış" bir şekilde gitti.

2FARKLI DÜŞÜNCELERİ VARDI
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FARKLI DÜŞÜNCELERİ VARDI

Kitabı kaleme alan Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın ileri sürdüğüne göre, Prens Harry'nin geleceği ile ilgili olarak kurduğu hayaller kesinlikle şu anda yaşadıkları değildi.

3BİR ŞEYLER EKSİK KALDI
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BİR ŞEYLER EKSİK KALDI

Yazarların ileri sürdüğüne göre, Harry gençlik yıllarında "günün birinde evlenip çocuk sahibi olmayı" hayal ediyordu. Hayallerinin bu kısmı gerçekleşti ama büyük bir eksikle.

4YAKINLIĞINI SÜRDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞTÜ
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YAKINLIĞINI SÜRDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞTÜ

Yazarların ileri sürdüğüne göre Harry, evlenip baba olduktan sonra da ağabeyi William ile yakınlığını sürdürmeyi düşünüyordu.

5ÇOCUKLARI YAKIN ARKADAŞ OLSUN DİYE HAYAL ETTİ
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ÇOCUKLARI YAKIN ARKADAŞ OLSUN DİYE HAYAL ETTİ

En çok hayalini kurduğu ise hem kendisinin hem de William'ın çocuklarının birbirlerinin en yakın arkadaşı olmasıydı.

6HER ŞEY ESKİSİ GİBİ OLSA
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HER ŞEY ESKİSİ GİBİ OLSA

Scobie ve Durand'a göre Prens Harry, ağabeyi William ve eşi Kate ile onların çocuklarına, tıpkı eskisi gibi yakın olmayı hayal ediyordu.

7AYNI KOMPLEKSTE YAŞIYORLARDI
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AYNI KOMPLEKSTE YAŞIYORLARDI

Prens Harry, Meghan Markle ile tanışıp evlenmeden önce Prens William ve Kate Middleton'ın dairesinin de bulunduĞu Kensington Sarayı kompleksinde kendisine ayrılan küçük bir evde yaşıyordu.

8ÖNCE EVLER AYRILDI, SONRA DA ÜLKE DEĞİŞTİRDİ
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ÖNCE EVLER AYRILDI, SONRA DA ÜLKE DEĞİŞTİRDİ

Ancak Meghan Markle ile evlendikten sonra, ilk olarak Frogmore Cottage'a sonra Kanada'ya oradan da ABD'ye geçti.

9YEĞENLERİYLE YAKINDI
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YEĞENLERİYLE YAKINDI

Prens Harry, evlenmeden önce William ve Kate'in çocuklarıyla da yakındı.

10ARAYA KİLOMETRELER GİRDİ
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ARAYA KİLOMETRELER GİRDİ

Ama kendi oğlu Archie'nin kuzenleriyle yakın bir şekilde büyüdüğünü görmesi şimdilik mümkün değil.

11ÇOCUKLARI EVDE BIRAKTILAR
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ÇOCUKLARI EVDE BIRAKTILAR

Archie doğduktan sonra Prens William ile eşi Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle'ı ziyarete gittiklerinde çocuklarını yanlarına almadılar.

12SOĞUK RÜZGARLAR
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SOĞUK RÜZGARLAR

 Hatta dört kuzenini birbirlerini sadece geçen yıl düzenlenen polo maçında gördüğü de yazarların iddiaları arasında.

13MESAFELİ DURUŞ
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MESAFELİ DURUŞ

Fakat o gün de iki aile birbirlerine mesafeli duruşlarıyla dikkat çekmişti. 

14YÜZÜ ASIKTI
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YÜZÜ ASIKTI

Prens Harry ve Meghan Markle, son resmi görevlerini geçtiğimiz mart ayında gerçekleştirdiler. O etkinlikte iki kardeş arasındaki soğukluk dikkat çekti. Hatta Prens Harry'nin "yüzünden düşen bin parçaydı".

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