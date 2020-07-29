Hayalleri yıkıldı, ülkesinden "boynu bükük" ayrıldı

İngiliz kraliyet ailesinin, bir zamanlar birbirlerine çok yakın olan iki prens kardeşi William ile Harry arasında yaşanan ve sonu, birinin ülkeden gitmesine yol açan gerilimle ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
Backgrid USA, Backgrid UK, Depo Photos
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HAYALLERİ BAMBAŞKAYDI
Şu sıralar bazı İngiliz gazetelerinde dizi yazı olarak yayınlanan, yakında da piyasaya çıkması beklenen Finding Freedom adlı kitapta ileri sürülenlere göre Prens Harry, ülkesinden, önce Kanada'ya sonra da ABD'ye "hayalleri yıkılmış" bir şekilde gitti.
2
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FARKLI DÜŞÜNCELERİ VARDI
Kitabı kaleme alan Omid Scobie ve Carolyn Durand'ın ileri sürdüğüne göre, Prens Harry'nin geleceği ile ilgili olarak kurduğu hayaller kesinlikle şu anda yaşadıkları değildi.
3
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BİR ŞEYLER EKSİK KALDI
Yazarların ileri sürdüğüne göre, Harry gençlik yıllarında "günün birinde evlenip çocuk sahibi olmayı" hayal ediyordu. Hayallerinin bu kısmı gerçekleşti ama büyük bir eksikle.
4
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YAKINLIĞINI SÜRDÜRMEYİ DÜŞÜNMÜŞTÜ
Yazarların ileri sürdüğüne göre Harry, evlenip baba olduktan sonra da ağabeyi William ile yakınlığını sürdürmeyi düşünüyordu.
5
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ÇOCUKLARI YAKIN ARKADAŞ OLSUN DİYE HAYAL ETTİ
En çok hayalini kurduğu ise hem kendisinin hem de William'ın çocuklarının birbirlerinin en yakın arkadaşı olmasıydı.
6
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HER ŞEY ESKİSİ GİBİ OLSA
Scobie ve Durand'a göre Prens Harry, ağabeyi William ve eşi Kate ile onların çocuklarına, tıpkı eskisi gibi yakın olmayı hayal ediyordu.
7
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AYNI KOMPLEKSTE YAŞIYORLARDI
Prens Harry, Meghan Markle ile tanışıp evlenmeden önce Prens William ve Kate Middleton'ın dairesinin de bulunduĞu Kensington Sarayı kompleksinde kendisine ayrılan küçük bir evde yaşıyordu.
8
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ÖNCE EVLER AYRILDI, SONRA DA ÜLKE DEĞİŞTİRDİ
Ancak Meghan Markle ile evlendikten sonra, ilk olarak Frogmore Cottage'a sonra Kanada'ya oradan da ABD'ye geçti.
9
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YEĞENLERİYLE YAKINDI
Prens Harry, evlenmeden önce William ve Kate'in çocuklarıyla da yakındı.
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ARAYA KİLOMETRELER GİRDİ
Ama kendi oğlu Archie'nin kuzenleriyle yakın bir şekilde büyüdüğünü görmesi şimdilik mümkün değil.
11
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ÇOCUKLARI EVDE BIRAKTILAR
Archie doğduktan sonra Prens William ile eşi Kate Middleton, Prens Harry ve Meghan Markle'ı ziyarete gittiklerinde çocuklarını yanlarına almadılar.
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SOĞUK RÜZGARLAR
Hatta dört kuzenini birbirlerini sadece geçen yıl düzenlenen polo maçında gördüğü de yazarların iddiaları arasında.
13
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MESAFELİ DURUŞ
Fakat o gün de iki aile birbirlerine mesafeli duruşlarıyla dikkat çekmişti.
14
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YÜZÜ ASIKTI
Prens Harry ve Meghan Markle, son resmi görevlerini geçtiğimiz mart ayında gerçekleştirdiler. O etkinlikte iki kardeş arasındaki soğukluk dikkat çekti. Hatta Prens Harry'nin "yüzünden düşen bin parçaydı".