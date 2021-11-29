‘Benim askerlik fasulyeden olacak’ Teoman birliğine teslim olunca...
Türkiye'de sinema, müzik ve TV ekranlarının erkek ünlüleri askerliklerini nerede yaptı biliyor musunuz? İşte ünlülerin askerlik fotoğrafları.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Ünlü şarkıcı Teoman, sosyal medya hesabından askerlik anısını paylaştı. 28 günlük bedelli askerlik yapan Teoman o dönem yaşadıklarını anlattı.
Teoman yaptığı paylaşımda, "Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir’e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu (!) askerliğe dayanabilmek için!Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi’nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, “Benim askerlik fasulyeden olacak” diyorum.
Teoman yaptığı paylaşımda, "Tam askere gidecekken, bedelli askerlik çıkıyor. Ağustos ayında 28 gün askerlik yapmak için İzmir Gaziemir’e gideceğim. Psikiyatrıma koşuyorum. Yeni ilaçlara ihtiyacım olduğunu söylüyorum. Bu zorlu (!) askerliğe dayanabilmek için!Askere gitmeden önceki gece Hayal Kahvesi’nde çalıyorum. Benimle orada röportaj yapan paparazzilere, bedelli oluşumu kastederek, “Benim askerlik fasulyeden olacak” diyorum.
'BENİM ASKERLİĞİM FASULYEDEN OLACAK'
İlk gece komutan bütün erleri çağırıyor; “Arkadaşlar” diyor, “bir arkadaşınız televizyonda, ‘Benim askerliğim fasulyeden olacak’ dedi. Hayır arkadaşlar, sizin askerliğiniz FASULYEDEN OLMAYACAK!” Off, diyorum, yine yaptım yapacağımı. Aklımca uzun dönem yapanlara jest yapmaya çalışmıştım" ifadelerini kullandı.
"BİTİRDİĞİM GÜNÜ HATIRLAYIP MUTLU OLUYORUM"
Ünlü şarkıcı paylaşımın devamında, "Askerliğimi bitirdiğim günü hatırlayıp mutlu oluyorum. Yıllardır askerlikten o kadar çok korkmuşuz ki terhis olduğumdan beri kendimi mutsuz hissettiğimde “Ama bak askerlik bile bitti” diyorum" dedi.
Erol Evgin, “Sevdiklerim” albümünün 8. klibini “Unutama Beni” şarkısına çekti.
Santçı şarkı için şunları söyledi:
“Yıl 1975. Sanatçı dostum Ertan Anapa ile Tuzla Piyade Okulu’nda yedek subay öğrenciyiz. Bir akşam okul komutanı general bizi odasına çağırdı, ‘Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Semih Sancar gelecek, sizin bir gece yapmanızı istiyoruz’ dedi. Sanatçı arkadaşlarımızdan Esmeray’ı davet ettik. Esmeray’ın hiçbir bedel talep etmeden o gece bizimle birlikte sahnede olmasını hiç unutamam. 47 yıl sonra şarkıyı kendi duygularımı katarak yorumladım. Unutamadığımız anılarımıza gelsin"
Santçı şarkı için şunları söyledi:
“Yıl 1975. Sanatçı dostum Ertan Anapa ile Tuzla Piyade Okulu’nda yedek subay öğrenciyiz. Bir akşam okul komutanı general bizi odasına çağırdı, ‘Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Semih Sancar gelecek, sizin bir gece yapmanızı istiyoruz’ dedi. Sanatçı arkadaşlarımızdan Esmeray’ı davet ettik. Esmeray’ın hiçbir bedel talep etmeden o gece bizimle birlikte sahnede olmasını hiç unutamam. 47 yıl sonra şarkıyı kendi duygularımı katarak yorumladım. Unutamadığımız anılarımıza gelsin"
1996 yılında vefat eden usta sanatçı Zeki Müren’in askerlik yıllarına ait fotoğrafları ortaya çıktı.
1956’da Çankırı Piyade Okulu’nda Teğmen rütbesiyle askerliğini tamamlayan Zeki Müren’in o yıllara ait fotoğraflarını, Yıllarboyu Tarih dergisi yayınladı.
1956’da Çankırı Piyade Okulu’nda Teğmen rütbesiyle askerliğini tamamlayan Zeki Müren’in o yıllara ait fotoğraflarını, Yıllarboyu Tarih dergisi yayınladı.
Ümit Besen, Instagram hesabında nostalji yaptı. Ünlü şarkıcı askerlik pozunu “1976- 3. Tugay Jandarma Onbaşı Kurs Bölüğü, Kütahya” notuyla takipçileriyle paylaştı.
Alişan paylaştığı bu fotoğrafın altına şu notu düştü; ‘Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun İnşallah... Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası’
Uzun zamandır 'tbt' yapmıyordum... Bugünün tbt'si 2003 yılından... Karşınızda Denizli 11'inci piyade tugay komutanlığı 291'inci kısa dönem S1 personel şube yazıcısı piyade çavuş Arda Türkmen... Denizli, Aydın, Söke'ye bağlı birlikleriyle 24 saat kesintisiz mesaili şube... Acısıyla tatlısıyla, derdiyle tasasıyla, kederiyle neşesiyle yaptık vatani görevimizi... Bedelini gece nöbetinde, devriyesinde, mesaisinde ödediğimiz vatani görevimizi ...
Karadağlı 1994 yılında Amasya'da çekilen fotoğrafın altına şunları yazdı; Askerliğimi nerede yaptığımı soran çok kişi var. Acemi birliği Amasya, usta birliği Gaziantep... Bu fotoğraf acemi birliğinde çekildi.. 22. Alay Çavuş Talimgâh Bölüğü. 1994 Amasya... Yanımda da hala çok yakın arkadaşım Ali Tirkeş..
Oyuncu Mehmet Aslan, Instagram hesabından askerlik fotoğrafını paylaşıp " Deniz Er Eğitim Alayı İskenderun. Askerlik anısı olmayana gerçekten üzülüyorum! (terlik iznim göğsümde) Hey gidi be... #tbt" notunu düştü.
Geçmişte çekilen pozların paylaşıldıı #tbt gününü askerlik anısına ayırdı Alp Kırşan. Silopi'de askerlik yaptığı dönemde çekilen bir pozunu da sayfasında paylaştı. Kırşan'ın "karşılama mangası" notuyla paylaştığı pozu çok sayıda beğeni aldı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
Vatani görevini 66. Mekanize Piyade Tugayı Barış Gücü Komutanlığı’nda tamamlayan Polyanin, “Türkiye benim ikinci vatanım. Gerekirse hiç düşünmeden cepheye de gider, Mehmetçik'le omuz omuza savaşırım” diyor.
CENK EREN
1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.
1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.