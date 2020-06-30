Beni öyle utandırdın ki!

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay haline gelen Prens Harry ile Meghan Markle ile ilgili olaylar bir türlü bitmek bilmiyor.
Avalon
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HALA GÜNDEMDELER
Onlar, bebekleri Archie'yi de alıp Los Angeles'a gittiler ama yeni gün yüzüne çıkan bazı olaylarla yine gündemin ilk sıralarına yerleşiyorlar.
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YENİ İDDİALAR
Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Markle, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde bir bebek beklediğini aile üyelerine ilan ederek Prens Harry'yi de utandırdı.
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GELİNDEN ROL ÇALDI
Bütün aileyi bir araya getiren bu mutlu günde Meghan Markle'ın gelinden "rol çalıp" hamile olduğunu aileye açıklaması "büyük bir gaf" olarak nitelendirildi.
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İKİ GAZETECİNİN KİTABI
Bu iddia, iki gazeteci Dylan Howard ve Andy Tillett'ın birlikte kaleme aldığı Royals At War adlı kitapta ortaya atıldı.
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DÜĞÜNDE AÇIKLAMA
Kitapta yer alan bölümde Markle'ın hamile olduğunu söylemek için bütün ailenin bir arada olduğu düğünü tercih ettiği belirtildi.
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TÜM AİLE BİR ARADAYDI
Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank'in 12 Ekim 2018'deki düğününde bir araya gelen aile üyelerine mutlu haberi duyurdu Markle.
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HARRY UTANDI
Kitapta "Bu, kraliyet ailesi üyesi olmasanız bile çok büyük bir sosyal gaf. Bir düğünde, gelin ve damadı gölgede bırakıyorsunuz" denildi. İki yazarın kaleme aldığı kitaba göre Prens Harry de eşinin bu davranışı nedeniyle büyük bir utanç duydu.
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GELİNİN ANNESİ KIZDI
Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Prenses Eugeni ve Jack Brooksbank'ın düğününde bebek haberini vermesi gelinin annesi Sarah Ferguson'ı da kızdırmıştı.
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GEZİDE RESMİ DUYURU
Düğünde açıklandığı iddialarıyla tartışma yaratan bu bebek haberi, Markle ve Harry'nin Yeni Zelanda gezisine çıktıkları 15 Ekim 2018 tarihinde de Saray tarafından resmi olarak duyurulmuştu.
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FARKLI BİR İDDİA
Ancak bazı kaynaklar da Prenses Eugenie, Jack Brooksbank ve ailenin diğer üyeleri bebek haberini düğünden önce bildiklerini ileri sürdü.