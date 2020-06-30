Beni öyle utandırdın ki!

YENİ İDDİALAR Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Markle, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde bir bebek beklediğini aile üyelerine ilan ederek Prens Harry'yi de utandırdı.