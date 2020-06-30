MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBeni öyle utandırdın ki!
GeriMagazin Beni öyle utandırdın ki!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 15:33,

Beni öyle utandırdın ki!

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay haline gelen Prens Harry ile Meghan Markle ile ilgili olaylar bir türlü bitmek bilmiyor.

Avalon

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1HALA GÜNDEMDELER
Abone Olgoogle-news

HALA GÜNDEMDELER

Onlar, bebekleri Archie'yi de alıp Los Angeles'a gittiler ama yeni gün yüzüne çıkan bazı olaylarla yine gündemin ilk sıralarına yerleşiyorlar.

2YENİ İDDİALAR
Abone Olgoogle-news

YENİ İDDİALAR

Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Markle, Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde bir bebek beklediğini aile üyelerine ilan ederek Prens Harry'yi de utandırdı.

3GELİNDEN ROL ÇALDI
Abone Olgoogle-news

GELİNDEN ROL ÇALDI

Bütün aileyi bir araya getiren bu mutlu günde Meghan Markle'ın gelinden "rol çalıp" hamile olduğunu aileye açıklaması "büyük bir gaf" olarak nitelendirildi.

4İKİ GAZETECİNİN KİTABI
Abone Olgoogle-news

İKİ GAZETECİNİN KİTABI

Bu iddia, iki gazeteci Dylan Howard ve Andy Tillett'ın birlikte kaleme aldığı Royals At War adlı kitapta ortaya atıldı.

5DÜĞÜNDE AÇIKLAMA
Abone Olgoogle-news

DÜĞÜNDE AÇIKLAMA

Kitapta yer alan bölümde Markle'ın hamile olduğunu söylemek için bütün ailenin bir arada olduğu düğünü tercih ettiği belirtildi.

6TÜM AİLE BİR ARADAYDI
Abone Olgoogle-news

TÜM AİLE BİR ARADAYDI

Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank'in 12 Ekim 2018'deki düğününde bir araya gelen aile üyelerine mutlu haberi duyurdu Markle.

7HARRY UTANDI
Abone Olgoogle-news

HARRY UTANDI

Kitapta "Bu, kraliyet ailesi üyesi olmasanız bile çok büyük bir sosyal gaf. Bir düğünde, gelin ve damadı gölgede bırakıyorsunuz" denildi. İki yazarın kaleme aldığı kitaba göre Prens Harry de eşinin bu davranışı nedeniyle büyük bir utanç duydu. 

8GELİNİN ANNESİ KIZDI
Abone Olgoogle-news

GELİNİN ANNESİ KIZDI

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Prenses Eugeni ve Jack Brooksbank'ın düğününde bebek haberini vermesi gelinin annesi Sarah Ferguson'ı da kızdırmıştı.

9GEZİDE RESMİ DUYURU
Abone Olgoogle-news

GEZİDE RESMİ DUYURU

Düğünde açıklandığı iddialarıyla tartışma yaratan bu bebek haberi, Markle ve Harry'nin Yeni Zelanda gezisine çıktıkları 15 Ekim 2018 tarihinde de Saray tarafından resmi olarak duyurulmuştu.

10FARKLI BİR İDDİA
Abone Olgoogle-news

FARKLI BİR İDDİA

Ancak bazı kaynaklar da Prenses Eugenie, Jack Brooksbank ve ailenin diğer üyeleri bebek haberini düğünden önce bildiklerini ileri sürdü.

11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi