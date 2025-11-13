‘Beni oğlumun dedesi sanacaklar’ diye üzülüyordu… Torun sahibi olacak yaşta baba oldu… Bu mutluluğun tarifi yok!

MICK JAGGER

Rock müziğin yaşlanmak bilmeyen efsane ismi Mick Jagger da ünlüler dünyasının çok çocuklu babalarından. Toplamda 8 çocuğu olan Mick Jagger kız arkadaşı Melanie Hamrick ile birlikte Aralık 2016'da 73 yaşındayken en küçük oğlu Devereaux'yu kucağına almıştı. Jagger’ın en büyük oğlu Karis 1970'te doğmuştu. Efsane isim geç yaşta baba olmayı "Biraz pratikten uzaklaşıyorsunuz hepsi bu. Dürüst olmak gerekirse, ne kadar çok çocuğunuz olursa, onlara karşı o kadar serbestlik duygusu besliyorsunuz... Kendi kişilikleri var ve onları belli bir ölçüde şekillendirebilirsiniz, ancak sevdikleri ve sevmedikleri şeyleri görüp, ilgi duydukları şeyleri yapmaları için onları teşvik ediyorsunuz” diye anlatmıştı.