Beni koÅŸulsuz sevdiÄŸini hissediyorum sevgilim

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kÄ±sa bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu sevgilisine karÅŸÄ± hissettiklerini sosyal medyadan duyurdu.
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AÅžKINI SOSYAL MEDYADAN Ä°LAN ETTÄ°
ÃœÃ§ aydÄ±r birlikte olduÄŸu sevgilisinin yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan ÅŸarkÄ±cÄ± "Senin tarafÄ±ndan koÅŸulsuzca sevildiÄŸimi hissediyorum" diyerek bÃ¶yle bir ÅŸeyi daha Ã¶nce hiÃ§ yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â
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TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NE ANLATTI
ÅžarkÄ±cÄ± Demi Lovato, Ã¼Ã§ aydÄ±r birlikte olduÄŸu Max Ehrich'in 29'uncu yaÅŸÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan kutladÄ± ve takipÃ§ilerine de onu ne kadar Ã§ok sevdiÄŸini anlattÄ±.
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BENÄ° KOÅžULSUZ SEVDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORUM
27 yaÅŸÄ±ndaki Lovato, Ehrich ile birlikte Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p bir de metin kaleme aldÄ±. Lovato "Beni koÅŸulsuz sevdiÄŸini hissediyorum" dediÄŸi sevgilisine karÅŸÄ± duygularÄ±nÄ± da kelimelere dÃ¶ktÃ¼.
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DAHA Ã–NCE HÄ°Ã‡ BÃ–YLE HÄ°SSETMEDÄ°M
BÃ¶yle bir duyguyu daha Ã¶nce hiÃ§ hissetmediÄŸini belirten Lovato, sevgilisinin hayatÄ±na "pozitif bir Ä±ÅŸÄ±k" yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Sevgilisiyle birlikte daha birÃ§ok doÄŸum gÃ¼nÃ¼ anÄ±sÄ± biriktirmek istediÄŸini sÃ¶yleyen Lovato, mesajÄ±nÄ± "Seni seviyorum" diye bitirdi.
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YORUM YAÄžDI
Â TakipÃ§ileri Lovato'nun bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hem Ehrich'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ± hem de Ã§ifte mutluluklar diledi.
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BÄ°RLÄ°KTE SOSYAL Ä°ZOLASYON
Demi Lovato ile Max Ehrich, yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ aydÄ±r birlikteler. Ã‡ift, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle sosyal izolasyonu da birlikte geÃ§irdi.