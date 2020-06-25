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Magazin
Haber GiriÅŸ: 25 Haziran 2020 - 15:35,

Beni koÅŸulsuz sevdiÄŸini hissediyorum sevgilim

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kÄ±sa bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu sevgilisine karÅŸÄ± hissettiklerini sosyal medyadan duyurdu.

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1AÅžKINI SOSYAL MEDYADAN Ä°LAN ETTÄ°
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AÅžKINI SOSYAL MEDYADAN Ä°LAN ETTÄ°

ÃœÃ§ aydÄ±r birlikte olduÄŸu sevgilisinin yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlayan ÅŸarkÄ±cÄ± "Senin tarafÄ±ndan koÅŸulsuzca sevildiÄŸimi hissediyorum" diyerek bÃ¶yle bir ÅŸeyi daha Ã¶nce hiÃ§ yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

Instagram

2TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NE ANLATTI
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TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°NE ANLATTI

ÅžarkÄ±cÄ± Demi Lovato, Ã¼Ã§ aydÄ±r birlikte olduÄŸu Max Ehrich'in 29'uncu yaÅŸÄ±nÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan kutladÄ± ve takipÃ§ilerine de onu ne kadar Ã§ok sevdiÄŸini anlattÄ±.

3BENÄ° KOÅžULSUZ SEVDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORUM
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BENÄ° KOÅžULSUZ SEVDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORUM

27 yaÅŸÄ±ndaki Lovato, Ehrich ile birlikte Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸÄ±p bir de metin kaleme aldÄ±. Lovato "Beni koÅŸulsuz sevdiÄŸini hissediyorum" dediÄŸi sevgilisine karÅŸÄ± duygularÄ±nÄ± da kelimelere dÃ¶ktÃ¼.

4DAHA Ã–NCE HÄ°Ã‡ BÃ–YLE HÄ°SSETMEDÄ°M
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DAHA Ã–NCE HÄ°Ã‡ BÃ–YLE HÄ°SSETMEDÄ°M

BÃ¶yle bir duyguyu daha Ã¶nce hiÃ§ hissetmediÄŸini belirten Lovato, sevgilisinin hayatÄ±na "pozitif bir Ä±ÅŸÄ±k" yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Sevgilisiyle birlikte daha birÃ§ok doÄŸum gÃ¼nÃ¼ anÄ±sÄ± biriktirmek istediÄŸini sÃ¶yleyen Lovato, mesajÄ±nÄ± "Seni seviyorum" diye bitirdi.

5YORUM YAÄžDI
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YORUM YAÄžDI

Â TakipÃ§ileri Lovato'nun bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hem Ehrich'in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutladÄ± hem de Ã§ifte mutluluklar diledi.

6BÄ°RLÄ°KTE SOSYAL Ä°ZOLASYON
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BÄ°RLÄ°KTE SOSYAL Ä°ZOLASYON

Demi Lovato ile Max Ehrich, yaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ aydÄ±r birlikteler. Ã‡ift, koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle sosyal izolasyonu da birlikte geÃ§irdi.

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