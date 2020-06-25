'Beni bu halde kimse tanımaz' Ünlü oyuncu Marmaris'te...
Osmanlı’nın ilk ‘Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandırmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, tatil sezonunu yeni aldığı teknesinde açtı. Oyuncu önceki gün sevgilisi Duygu Sarışın’la birlikte çıktığı balık avında görüntülendi.
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SET ÖNCESİ SON TATİL
TRT’nin Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını konu alacak yeni dizisinde başrolü üstlenen Çağatay Ulusoy, temmuz ayında başlayacak çekimler öncesinde sevgilisi Duygu Sarışın’la birlikte tatile çıktı.
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Yeni aldığı yelkenli teknesini Marmaris-Bozburun’da denize indiren ünlü oyuncu, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde sevgilisiyle beraber bota binerek balık avına çıktı.
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BU HALDE KİMSE TANIMAZ!
Botu kullanan Duygu Sarışın’ın ani manevrasıyla dengesini kaybeden Çağatay Ulusoy, “Balıklar kaçacak” diyerek sevgilisini dikkatli olması konusunda uyardı.
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İkili uzun süre balık tutmayı denedi. Sonunda pes eden ünlü oyuncu, yemek almak için yakınlardaki bir restorana gitti.
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Yeni rolü için kilo alan ve sakal bırakan Ulusoy’un karaya çıkarken sevgilisine “Beni bu halde kimse tanımaz” dediği duyuldu.
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Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın’la balık tutmaya çalışırken görüntülendi.
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Çağatay Ulusoy, Barbaros Hayreddin Paşa’ya benzeyebilmek için hem kilo aldı hem de sakallarını uzattı.