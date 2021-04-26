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Televizyon
Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 15:02 | 

Beni Bırakma yeni bölüm neden yok? İşte ATV yayın akışı

Beni Bırakma dizisi hafta içi her gün ekrana geliyor. Dizinin izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. 26 Nisan ATV yayın akışı içerisinde yeni bölümün yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Beni Bırakma yeni bölüm neden yok?

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Beni Bırakma dizisinin yeni bölümünün ekrana gelmemesinin ardından izleyiciler resmi açıklamaları araştırmaya başladılar. En son 600. Bölümü ekrana gelen Beni Bırakma’nın bugün 14:00’te 580. bölümü, saat 15:10’da ise 581. bölümü ekrana gelecek.

2BENİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK

BENİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Beni Bırakma dizisinin yeni bölümün neden olmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. ATV yayın akışı içerisinde saat 14:00’te dizinin 580. Bölümü, saat 15:10’da ise 581. Bölümü ekrana gelecek.

3ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:10 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:35 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar

20:25 Maraşlı

00:20 Kuruluş Osman

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