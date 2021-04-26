Beni Bırakma yeni bölüm neden yok? İşte ATV yayın akışı

BENİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK? Beni Bırakma dizisinin yeni bölümün neden olmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. ATV yayın akışı içerisinde saat 14:00’te dizinin 580. Bölümü, saat 15:10’da ise 581. Bölümü ekrana gelecek.