Beni Bırakma yeni bölüm neden yok? İşte ATV yayın akışı
Beni Bırakma dizisi hafta içi her gün ekrana geliyor. Dizinin izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. 26 Nisan ATV yayın akışı içerisinde yeni bölümün yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Beni Bırakma yeni bölüm neden yok?
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Beni Bırakma dizisinin yeni bölümünün ekrana gelmemesinin ardından izleyiciler resmi açıklamaları araştırmaya başladılar. En son 600. Bölümü ekrana gelen Beni Bırakma’nın bugün 14:00’te 580. bölümü, saat 15:10’da ise 581. bölümü ekrana gelecek.
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BENİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Beni Bırakma dizisinin yeni bölümün neden olmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. ATV yayın akışı içerisinde saat 14:00’te dizinin 580. Bölümü, saat 15:10’da ise 581. Bölümü ekrana gelecek.