Bengü'den doğum günü pozu

DOĞUM GÜNÜ MESAJI "Tüm kalbimle sağlık diledim; hepinize, hepimize...Çare diledim sonra...bugünlerin bir an önce geçmesi ve geride kalması için artık bunun bir çaresini diledim...Kimse ölmesin diledim...İyilikler diledim tüm insanlığa..Sevgi diledim...Sevdiklerime , sevdiklerinize sarılın diye diledim...Sağlık olsundu ve bir de kavuşup sarılsak yeterdi çünkü artık bize..."