Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

Terim hakkında açıklama yapmadım

ÜNLÜ oyuncu Can Yaman, “Viola Come il Mare” adlı polisiye dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir İtalya’da. Oyuncunun geçtiğimiz günlerde Fatih Terim hakkında şu sözleri söylediği iddia edilmişti: “Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı. İtalya’da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız, sonra da ben geliyorum.” Can Yaman, böyle bir söylemi olmadığını ve kimseye bu tür konularda fikir beyan etmediğini belirtti. Oyuncunun menajeri Cüneyt Sayıl da şu açıklamayı yaptı: “Can Bey, İtalya’da kimseyle konuşamaz ve açıklama yapamaz. Konuşma yasağı var. Ancak fotoğrafları çekilebilir. Kendisinin Twitter hesabı kapalı ve sosyal medya hesabından böyle bir açıklaması da asla olmadı.”