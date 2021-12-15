Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Kıyafetten önce performans gelir
Bendeniz önceki gün diş kontrolü için geldiği City’s Nişantaşı’ndaydı. Bendeniz, şarkıcıların son dönemdeki sahne kostümleri hakkında şunları söyledi: “Şov maksatlı büyük sahnelerde kıyafet çok önemli. Kıyafetten önce sanatçının performansı gelir. Benim tarzım belli. Çok fazla detayda kaybolmaya gerek yok.” Şarkıcı, boynundaki izler hakkında ise “Alerjik bir durum. Bazen çıkıyor” dedi.
Bendeniz'in sözleri son dönemde sahne kıyafetleri ile konuşulan Gülşen, Hande Yener ve Defne Samyeli'yi akıllara getirdi.◊ Behlül AYDIN
Bendeniz'in sözleri son dönemde sahne kıyafetleri ile konuşulan Gülşen, Hande Yener ve Defne Samyeli'yi akıllara getirdi.◊ Behlül AYDIN
Yeni yıl pozu
Berfu Yenenler ile Eser Yenenler 2019 yılında nikah masasına oturmuş, aynı yıl oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift, mart ayında ikinci çocukları Mete'ye kavuştu.
Yenenler ailesi 2022'ye sayılı günler kala yeni yıl pozu verdi. Berfu Yenenler fotoğrafı "Sıcacık bir his" notu ile Instagram'da paylaştı.
Yenenler ailesi 2022'ye sayılı günler kala yeni yıl pozu verdi. Berfu Yenenler fotoğrafı "Sıcacık bir his" notu ile Instagram'da paylaştı.
Derin dekolte
Defne Samyeli, Alem dergisinin düzenlediği özel gecede sahneye çıktı. Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ta gerçekleşen organizasyonda Samyeli, Tuvana Büyükçınar imzalı derin göğüs dekolteli kostümüyle de dikkat çekti. Sosyal medyada Samyeli’nin bu iddialı kostümünü görenler, şarkıcıyı kendisinden 25 yaş küçük olan oyuncu Melis Sezen’le kıyasladı. Sezen de “47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nde giydiği derin göğüs dekolteli elbisesiyle ilgi odağı olmuştu.
Diva’nın yılbaşı ağacı baklavadan
BÜLENT Ersoy, yeni yıl gecesi Bolu Hampton by Hilton’da sahneye çıkacak. Diva için Bolulu aşçılar büyük ziyafet sofrası hazırlamak için kolları sıvadı. Makayra Organizasyonu’yla düzenlenecek gecede Bolu’ya özgü yöresel yemeklerin yanı sıra tam 40 çeşit tatlı 30 aşçı tarafından sunulacak. Ersoy’a baklavadan dev çam ağacı da yapılacak. Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, “Bülent Ersoy’un 2022’ye Bolu’da girmesi bizleri mutlu etti. Onun için ciddi seferberlik ilan ettik” dedi. Ayrıca Bülent Ersoy’un 90 dakikalık sahne için 1 milyon TL ücret alacağı öğrenildi.
Dava pandemiye takıldı
OYUNCU Başak Sayan ‘Bağlanma Korkusu’ adlı kitabını 2011’de, Azra Kohen ise ‘Fi’ isimli kitabını 2013 yılında yayımladı. Kohen’in kitabı aynı isimle diziye uyarlandıktan sonra Sayan, kitabın kendi eserinden çalıntı olduğunu iddia etti. Kohen de kendisine 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme Başak Sayan’a ait eserle intihal olmadığına karar verdi ve Sayan’ı haksız bularak faiziyle birlikte 150 bin lira manevi tazminata hükmetti. Sayan da sosyal medyada kendisine ‘tescilli yalancı’, ‘iftiracı’ ve ‘art niyetli’ dediği iddiasıyla yazardan şikâyetçi oldu. Kohen hakkında ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İngiltere’de yoğun pandemi nedeniyle uçuş yasağı getirildiği için Türkiye’ye gelemeyen Kohen, ilk duruşmaya katılamayınca dava ertelendi. m Özge EĞRİKAR
Terim hakkında açıklama yapmadım
ÜNLÜ oyuncu Can Yaman, “Viola Come il Mare” adlı polisiye dizisinin çekimleri nedeniyle bir süredir İtalya’da. Oyuncunun geçtiğimiz günlerde Fatih Terim hakkında şu sözleri söylediği iddia edilmişti: “Beşiktaş taraftarı olarak Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı. İtalya’da popüler olan iki Türk var. Başta Fatih Terim hocamız, sonra da ben geliyorum.” Can Yaman, böyle bir söylemi olmadığını ve kimseye bu tür konularda fikir beyan etmediğini belirtti. Oyuncunun menajeri Cüneyt Sayıl da şu açıklamayı yaptı: “Can Bey, İtalya’da kimseyle konuşamaz ve açıklama yapamaz. Konuşma yasağı var. Ancak fotoğrafları çekilebilir. Kendisinin Twitter hesabı kapalı ve sosyal medya hesabından böyle bir açıklaması da asla olmadı.”
En çok dinlenen Oğuzhan Koç
Telifmetre verilerine göre 2021 yılında radyolarda şarkıları çalınan isimler belli oldu. “Erkek şarkıcı” kategorisinde Oğuzhan Koç zirveye yerleşti. Şarkıcı, söz ve müziğini Çağrı Telkıvıran’la birlikte yaptığı son şarkısı “Aşkın Mevsimi” ile rakiplerini geride bıraktı.