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Televizyon
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 10:59 | 

Benden Ne Olur filmi konusu nedir, ne zaman çıkacak? Benden Ne Olur filmi oyuncuları

Başrollerini Hazal KAya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın yer aldığı 'Benden Ne Olur?' filmi galası gerçekleşti. Ünlü oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği galada 'Benden Ne Olur?' filmi ne zaman çıkacak merak konusu oldu. İşte, Benden Ne Olur filmi konusu ve oyuncuları...

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Yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı "Benden Ne Olur?" filmi galası gerçekleşti. Galanın ardından Benden Ne Olur oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Peki, Benden Ne Olur filmi ne zaman vizyona girecek? İşte merak edilenler...
2BENDEN NE OLUR FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK

BENDEN NE OLUR FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı "Benden Ne Olur?", 14 Ocak'ta beyazperdede izleyicisiyle buluşacak.
3BENDEN NE OLUR FİLMİ KONUSU

BENDEN NE OLUR FİLMİ KONUSU

"Benden Ne Olur", Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceralarını anlatıyor. Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur.
4BENDEN NE OLUR OYUNCULARI

BENDEN NE OLUR OYUNCULARI

Benden Ne Olur? filmi oyuncuları arasında Hazal Kaya, Onur Tuna, Enis Arıkan ve Nur Fettahoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.
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