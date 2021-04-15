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Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 09:53 | 

Benden iyi James Bond olur

TV yıldızı en büyük hayalinin, sinemanın ilk kadın James Bond'unu canlandırmak olduğunu söyledi. 

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1HAYALİNDEKİ İŞ

HAYALİNDEKİ İŞ

Kamera karşısına geçtiği yarışma programlarıyla tanınan İngiliz TV yıldızı Gemma Collins, en büyük hayalinin, bir ajan olmak hatta James Bond'u canlandırmak olduğunu anlattı.

2JAMES BONDU CANLANDIRMAK HARİKA OLUR

'JAMES BOND'U CANLANDIRMAK HARİKA OLUR'

39 yaşındaki Collins, aslında uluslararası çalışan bir ajan olmayı hayal ettiğini ve şu ana kadar sadece erkek oyuncular tarafından canlandırılan ikonik ajan James Bond'u canlandırmanın harika olacağını söyledi.

3SIR SAKLAMAKLA İLGİLİ BİR İŞİM OLSUN İSTERDİM

'SIR SAKLAMAKLA İLGİLİ BİR İŞİM OLSUN İSTERDİM'

Gemma Collins, kendi pod cast yayınında, "Sır saklamakla ilgili bir işim olmasını çok isterdim. Yani uluslararası bir casus olmak!" diye konuştu. Collins "Bu benim hayal ettiğim iş. Sürekli aksiyon filmleri izliyorum ve kendimi ilk kadın James Bond olarak görüyorum" dedi.

4IAN FLEMING YARATTI, ŞU ANA KADAR 26 KEZ FİLMİ ÇEKİLDİ

IAN FLEMING YARATTI, ŞU ANA KADAR 26 KEZ FİLMİ ÇEKİLDİ

Sinemanın en son James Bond'u Daniel Craig, Ian Fleming'in kaleminden çıkan ve sinema için esin kaynağı olan James Bond karakterini beş kez canlandırdı. İlk olarak 2006'da Casino Royale ile bu rolü üstlenen Craig, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre ve No Time to Die adlı yapımlarda oynadı. Craig, bu 26'ncı Bond filmiyle de seriye veda etti.

5YENİ BOND TOM HARDY Mİ

YENİ BOND TOM HARDY Mİ?

Daniel Craig'den sonra James Bond karakterini kimin canlandıracağı ise büyük merak konusu. Bir dönem kulislerde Tom Hardy'nin adı geçiyordu. Hayranlarına göre Hardy, bu rol için biçilmiş kaftan.

6YOKSA REGE JEAN MI

YOKSA REGE JEAN MI?

Fakat kulislerden yansıyan son söylentilere göre belki de seyirci, sinema tarihinin ilk siyahi James Bond'uyla taşınacak. Rol aldığı Bridgerton adlı diziyle bir anda kariyerinde yükselişe geçen Rege Jean; sürpriz bir şekilde yapımdan ayrıldığını açıkladı. Kariyeri için bu kadar önemli olan yapımdan ayrılma nedeni olarak da Jean'ın James Bond filmi için anlaşma yapması gösterildi. Bu konuda şu ana kadar kesin bir açıklama yapılmadı. 

7İLK JAMES BOND SEAN CONNERY

İLK JAMES BOND SEAN CONNERY

Sadece sinemanın değil edebiyat dünyasının da en ünlü ajanı olan James Bond karakterini usta yazar Ian Fleming yarattı. Eser ilk kez 1962 yılında sinemaya uyarlandı.Beyazperdenin ilk James Bond'u ise Sean Connery oldu. Daha sonra David Niven, Barry Nelson, George Lazenby, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan bu karaktere beyazperdede hayat verdi. Daniel Craig ise şu ana kadar 26 filmi çekilen serinin beş halkasında James Bond'u canlandırdı.

810 YIL İÇİNDE SERVET KAZANDI

10 YIL İÇİNDE SERVET KAZANDI

Gösteri dünyasında, özellikle de İngiltere'de ilk akla gelen isimlerden biri o. Adının karıştığı, hatta bazılarını kendisinin yarattığı skandallar bir yana katıldığı yarışma programlarıyla da dikkat çekiyor. Son dönemde de hem sosyal medyadan sergilediği hem de magazin basını tarafından adım adım takip edilen gösterişli yaşamıyla gündemde. Adını, katıldığı bir dizi TV yarışmasıyla duyurmasının üzerinden ise çok da uzun bir zaman geçmedi.

9LÜKS HAYAT ONDAN SORULUR

LÜKS HAYAT ONDAN SORULUR

2011 yılında ekrana gelen bir yarışma ile tanınan yıldız, aradan geçen 10 yıl içinde de ülkesinin en zengin ünlülerinden biri haline geldi. Öyle ki artık "lüks yaşam" denilince akla hemen o geliyor.

10TV PROGRAMLARIYLA ADINI DUYURDU

TV PROGRAMLARIYLA ADINI DUYURDU

İngiltere'nin en göz önünde TV yıldızlarından biri olan Gemma Collins'ten söz ediyoruz. Tam adıyla Gemma Clare Collins, 1981 yılında dünyaya geldi. 2011 yılında da katıldığı The Only Way Essex adlı reality şovla adını geniş kitlelere duyurdu Collins.

11BİR GİYİM FİRMASI VAR

BİR GİYİM FİRMASI VAR

Ardından da I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!, Celebrity Big Brother, Celebs Go Dating ve Dancing on Ice adlı yarışmalarla ününe ün kattı. En sonunda da Gemma Collins: Diva adlı kenti reality şovuyla konuşuldu. Collins'in kendi adıyla kurduğu bir de giyim firması bulunuyor.

12LÜKS HAYATINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

LÜKS HAYATINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

Kısa sürede bir yandan şöhret bir yandan da servet kazanan Gemma Collins, sosyal medya hesabından da sürdürdüğü gösterişli hayatı gözler önüne sermekten çekinmiyor. Geçtiğimiz ay Essex'te beş yatak odalı bir malikane satın alan Collins, bunun için 1.3 milyon sterlini de cebinden çıkardı. Sonra da malikanesinin içini istediği gibi dekore ettirdi.

13AVUÇ DOLUSU PARA HARCIYOR

AVUÇ DOLUSU PARA HARCIYOR

 TV gelirlerinin yanı sıra sosyal medyada çeşitli markaların tanıtım yüzü de olan Gemma Collins, lüks evinin yanı sıra pahalı otellerde konakladığı tatilleri, avuç dolusu para akıttığı güzellik harcamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

14YENİ MALİKANE SATIN ALDI

YENİ MALİKANE SATIN ALDI

 Collins'in evinde kullandığı bazı eşyalar da onun lüks hayatı ne kadar sevdiğini gözler önüne seriyor. İngiliz basınına göre Collins'in 1.3 milyon sterlin ödeyerek satın aldığı evinin mutfağında kullandığı su ısıtıcısı ve tost makinesinin değeri bin sterlin.

15OYUNCAK ATI BİLE VAR

OYUNCAK ATI BİLE VAR

Ayrıca sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da oyuncak atı. Collins, yine bir sosyal medya paylaşımında bu oyuncak ata yer verdi. Gemma Collins'in bu paylaşımında gerçek bir at alıncaya kadar bu oyuncağı evinden ayırmayacağını da belirtti. Collins zaman zaman evinin giyinme odasından da paylaşımlar yapıyor. Ünlü tasarımcıların imzalarını taşıyan aksesuarlarını ve kostümlerini takipçileriyle paylaşıyor.

16KARİZMATİK AMA ŞİŞMAN DİYE GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ

'KARİZMATİK AMA ŞİŞMAN' DİYE GERİ ÇEVİRMİŞLERDİ

 Gemma Collins, İngiltere'de gösteri dünyasının en göz önünde ünlülerinden biri. Aslında gençlik yıllarında böyle bir kariyer hayal eden Collins, o dönemde kapısını çaldığı ajanslar tarafından "karizmatik ama fazla şişman" olarak nitelendirildi. Bazı küçük yapımlarda kamera karşısına geçse de amacına ulaşması için yıllarca beklemesi gerekti.

17ÖZEL KASETİNİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI

ÖZEL KASETİNİ SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Gemma Collins, bir dönem kendisi gibi bir TV yıldızı olan James Argent ile birlikteliğiyle de gündemdeydi. Bundan üç yıl önce Collins, sevgilisiyle çekilen özel görüntülerini 1 milyon sterline satışa çıkarmasıyla gündeme gelmişti. 2018'deki bu olay onun her zamankinden daha çok konuşulmasına yol açtı. O kasetlerdeki partnerinin kim olduğunu da sır gibi sakladı. O kişinin Argent olduğuna dair iddiaları da yalanladı.  

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Sadece sinemanın değil edebiyat dünyasının da en ünlü ajanı olan James Bond karakterini usta yazar Ian Fleming yarattı. Eser ilk kez 1962 yılında sinemaya uyarlandı.Beyazperdenin ilk James Bond'u ise Sean Connery oldu. Daha sonra David Niven, Barry Nelson, George Lazenby, Timothy Dalton, Roger Moore, Pierce Brosnan bu karaktere beyazperdede hayat verdi. Daniel Craig ise şu ana kadar 26 filmi çekilen serinin beş halkasında James Bond'u canlandırdı.

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