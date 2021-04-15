Benden iyi James Bond olur

YOKSA REGE JEAN MI? Fakat kulislerden yansıyan son söylentilere göre belki de seyirci, sinema tarihinin ilk siyahi James Bond'uyla taşınacak. Rol aldığı Bridgerton adlı diziyle bir anda kariyerinde yükselişe geçen Rege Jean; sürpriz bir şekilde yapımdan ayrıldığını açıkladı. Kariyeri için bu kadar önemli olan yapımdan ayrılma nedeni olarak da Jean'ın James Bond filmi için anlaşma yapması gösterildi. Bu konuda şu ana kadar kesin bir açıklama yapılmadı.