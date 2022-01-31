Benan Kocadereli kimdir, nereli, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli hakkında bilgiler

Benan Kocadereli, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu’nun eski eşidir. İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu olan Benan Kocadereli, Otaku Homes isimli şirketin kurucusudur. Geçtiğimiz yaz ünlü sunucu Ece Erken'le dünyaevine giren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli ile 15 yıllık evliliklerini kısa süre önce noktalamıştı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu var.
Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirtip ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ardından Benan Kocadereli'den de ilk paylaşım geldi. Benan Kocadereli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son vazifemizi yaptık. Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun. Bizi yalnız bırakmayan, arayan, soran dostlarım, arkadaşlarım, ayrıca buradan mesaj atan yüzlerce iyi kalp hepinize teşekkür ediyorum" dedi.