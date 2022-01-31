Benan Kocadereli kimdir, nereli, kaç yaşında? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli hakkında bilgiler

Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirtip ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı.