'Ben kadınsız yapamam' demişti... Aradığı aşkı buldu mu? İbrahim Tatlıses'ten Gülçin Karakaya açıklaması

İBRAHİM Tatlıses, hakkındaki iddialara yanıt vermek amacıyla bir YouTube kanalı açtı.
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1
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İlk videosunda adının birlikte anıldığı, kendisinden 42 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya’nın sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, aşk dedikodularıyla ilgili konuştu...
2
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“Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Twitter’ıma bakar, Instagram’ıma bakar. Gülçin Hanım’a etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil."
3
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"Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda’ demediler. Şimdi ‘Gülçin kimdir?’ diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor, Gülçin de sol kolum, var mı ötesi?”
4
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İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili soru sorulunca “Allah akıl fikir versin” diyen eski eşi Perihan Savaş’ın bu sözleri için de “Talihsiz bir açıklama. Kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarını düşünmesi lazım” yorumunu yaptı.