'Ben gitmeyeceğim' demişti, Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı, sosyal medya yıkıldı...Survivor'da dün akşam neler oldu?
8 yarışmacının şampiyonluk mücadelesi verdiği Survivor'da eleme heyecanı vardı. 3 dokunulmazlık oyunundan ikisini kazanan Cemal Can, Evrim ve Sercan'ı eleme adayı olarak gösterdi. Diğer dokunulmazlığı kazanan Sercan ise Nisa'nın adını verdi. Adaya veda eden isim yapılan konsey ile belli oldu. Öte yandan Survivor'da yarışmacılar iletişim ödülü için ter döktüler. Mücadele sonunda kazanan taraf kırmızı takım oldu. İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar...
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Ünlüler ve Gönüllüler'in kıyasıya mücadele ettiği Survivor'da sona geliniyor. Çeyrek finale kalmayı başaran 8 kişi dün eleme konseyine çıktı. 3 dokunulmazlık oyunundan ikisini kazanan Cemal Can, Evrim ve Sercan'ı eleme adayı olarak göstermiş, diğer dokunulmazlığı kazanan Sercan ise Nisa'nın adını vermişti... Adaya veda eden isim Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen konseyde belli oldu. 'Ben gitmeyeceğim' diyen Evrim, Survivor'a veda etti. Evrim'in vedası sosyal medyayı salladı!
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EVRİM VEDA ETTİ
4,5 ay boyunca adada ter döken Evrim, Survivor'a veda eden isim oldu. Evrim "Elendiğim için üzgünüm, sona kalmak isterdim. Bir çok şeyi kanıtladım. Gözüm arkada kalmayacak. Benim meşalem buraya kadar yandı. Bundan sonra meşalesi yanacak arkadaşlara başarılar. En önemlisi sakatlanmasınlar. İyi ki buraya geldim, iyi ki sizi tanırım. Ben zor bir insanım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan çıkacağıkm ve ilk iş annemi arayacağım. Ailemle konuşacağım. Daha sonrasında da Survior izlemeye devam edeceğim.' dedi.
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ACUN ILICALI'DAN TEŞEKKÜR
Acun Ilıcalı, Evrim'i güzel sözlerle uğurladı:
"Buraya gelen her yarışmacı seyircimizden takdir görmüştür. Son 8'e kalan tüm yarışmacılar başarılı diyebiliriz. Survivor içinde kendini çok geliştirdin. Çok önemli galibiyetlerde izin oldu. Survivor'ı başarılı bir şekilde tamamladığını söyleyebiliriz. Sana teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum..."
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ARKADAŞLARI İLE VEDALAŞTI
Evrim, Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından arkadaşları ile tek tek vedalaştı. Sercan'a 'Pes etmeyin diyen' Evrim'in yarışma boyunca yıldızının bir türlü barışmadığı Nisa ve Berkan'a sarılması da dikkat çekti.
Evrim, son zamanlarda ters düştüğü Barış'a da sarılarak veda etti.
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SOSYAL MEDYA YIKILDI
Evrim'in elenmesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İzleyiciler vedanın yerinde olduğuna dair mesajlar paylaştılar. Nisa'nın daha önce 'Oscarlık bir kadın' yorumu yaptığı Evrim, 21 bin tweet ile TT listesinin ilk sırasına yerleşti.
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'Ben gitmeyeceğim' demişti, Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı, sosyal medya yıkıldı..
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'BEN GİTMEYECEĞİM' DEMİŞTİ...
Evrim konsey öncesinde arkadaşlarına "Ben gitmeyeceğim, bugün değil... Kalacağım..." demişti. Yasin de konseyde Barış'a dönerek "Evrim gitmeyecek bal görürsün" yorumunu yapmıştı...
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İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KIRMIZI TAKIM KAZANDI!
Survivor'da dün yarışmacılar konsey öncesinde iletiim ödülü için ter döktüler. Mücadeleyi kazanan taraf kırmızı takım oldu. Berkan, yakın dostlarından ve kız arkadaşından gelen videolu mesajı izlerken duygusal anlar yaşadı.
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EVRİM'İN ARKASINDAN ŞAŞIRTAN SÖZLER
Survivor'ın yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Cemal Can, Evrim için 'bu adadan bir Evrim Keklik geçti' yorumunu yaptı. Evrim'in elenmesinden duyduğu mutluluk her halinden belli olan Barış ise "Bugün güzel bir gün. Adadaki sessizlik ve sakinlik çok belli oluyor" dedi.