'Ben gitmeyeceğim' demişti, Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı, sosyal medya yıkıldı...Survivor'da dün akşam neler oldu?

EVRİM VEDA ETTİ 4,5 ay boyunca adada ter döken Evrim, Survivor'a veda eden isim oldu. Evrim "Elendiğim için üzgünüm, sona kalmak isterdim. Bir çok şeyi kanıtladım. Gözüm arkada kalmayacak. Benim meşalem buraya kadar yandı. Bundan sonra meşalesi yanacak arkadaşlara başarılar. En önemlisi sakatlanmasınlar. İyi ki buraya geldim, iyi ki sizi tanırım. Ben zor bir insanım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Buradan çıkacağıkm ve ilk iş annemi arayacağım. Ailemle konuşacağım. Daha sonrasında da Survior izlemeye devam edeceğim.' dedi.