Ben ettim, siz etmeyin diye paylaştı, resmen olay yarattı
İskoçya'da yaşayan uyuşturucu bağımlısı bir kadının bu illetten kurtulduktan sonra yaşadığı değişim akıllara durgunluk veriyor.
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Demi-Nicole Dunlop'ın ilham veren dönüşümü, İngiliz Daily Star gazetesinin sayfalarına konu oldu. 27 yaşındaki Dunlop, iki yıl boyunca her Allah'ın günü uyuşturucu kullanmış.
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Süreç içerisinde aşırı kilo kaybeden ve yüzünde yaralar oluşan genç kadın, hastanede tedavi gördükten sonra adeta hayata geri dönmüş. Tedavinin ardından dört ay sonra bambaşka bir insana dönüşen Dunlop, şimdilerde nişanlanmış.
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Dört aydır ne eroin ne kokain kullandığını anlatan Dunlop, "Kendimi değerli hissetmem çok zamanımı aldı. Kendimi toparladım ve katettiğim mesafeden ötürü gurur duyuyorum" dedi.
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Facebook hesabından yaptığı "öncesi-sonrası" paylaşımında Demi-Nicole Dunlop "Bu hepinizin olağanüstü desteğiniz sayesinde. Sonsuza kadar bunun için size minnettarım" ifadelerini kullandı.
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Dunlop ibret olması açısından paylaştığını vurguladığı mesajına şöyle devam etti:
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"Bunu okuyarsanız ve bağımlılığın ortalarındaysanız, bu karanlıktan asla çıkamayacağınızı hissediyorsanız... Yapabilirsiniz. Lütfen bana inanın. Bağımlılığın o kara deliğinden kurtulacaksınız."