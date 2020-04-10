Ben de evden çalışıyorum

SAYFAYI 16 MART'TA AÇTI İlk paylaşımını 16 Mart'ta yaptığı sayfaya da kısa sürede 1800'e yakın takipçi topladı Rogers. Onun coronavirüs salgınına özel olarak açtığı sayyestothewfhdress adlı sayfanın en çarpıcı yanı ise genç kadının masa başında çalışırken; mutfakta çöp toplarken, banyoyu temizlerden yani her eyleminde farklı bir elbise giymesi.