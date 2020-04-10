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Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 14:33,

Ben de evden çalışıyorum

 Coronavirüs salgını bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Yaşanan zorlu süreç bir yana evlerinden dışarı adım atamayan çok sayıda kişi de bir yandan evde çalışırken bir yandan da gerilimden kurtulmak için farklı yöntemler deniyor.

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1KARANTİNA GÜNLERİ İÇİN ÖZEL POZLAR

KARANTİNA GÜNLERİ İÇİN ÖZEL POZLAR

İşte bunlardan biri de salgının merkezi haline gelen New York'ta yaşayan Lucy Rogers adlı kadın. 

2SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

32 yaşındaki Lucy Rogers, salgın nedeniyle bir süredir evinden çalışıyor. Bu süreçte de açtığı özel Instagram sayfasından ilginç paylaşımlar yapıyor.

3SAYFAYI 16 MARTTA AÇTI

SAYFAYI 16 MART'TA AÇTI

İlk paylaşımını 16 Mart'ta yaptığı sayfaya da kısa sürede 1800'e yakın takipçi topladı Rogers. Onun coronavirüs salgınına özel olarak açtığı sayyestothewfhdress adlı sayfanın en çarpıcı yanı ise genç kadının masa başında çalışırken; mutfakta çöp toplarken, banyoyu temizlerden yani her eyleminde farklı bir elbise giymesi.

4İDDİALI KIYAFETLER

İDDİALI KIYAFETLER

Üstelik genç kadının giydikleri ev kıyafetleri de değil. Lucy Rogers, birbirinden iddialı gece kıyafetleri ya da rengarenk elbiseler giyiyor bütün pozlarında.

5KİRALADIM AMA GİDECEK YERİM YOK

KİRALADIM AMA GİDECEK YERİM YOK

ABD'de yaşayan bir İngiliz olan Rogers, bütün bu elbiseleri kiralamış. Genç kadın "Kiraladığım bu harika elbiseleri giymek istedim. Ama gidebileceğim herhangi bir yer yoktu" diyerek bu ilginç çalışmanın ortaya çıkış fikrini anlatıyor.

6İNSANLARI EĞLENDİRMEK İÇİN

İNSANLARI EĞLENDİRMEK İÇİN

Dijital pazarlama uzmanı olan Rogers, bu sayfaya bir şaka olarak başladığını ama sonra evlerinden çıkamayan başka insanları da eğlendirdiğini görüp sürdürdüğünü anlattı.

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Lucy Rogers aslında açtığı bu sayfayı kısa süre sonra kapatmak istemiş. Ancak sonra bunca elbiseyi giymek için bir fırsat olarak değerlendirip sürdürmeye karar vermiş.

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Genç kadın kiraladığı bütün bu elbiseleri daha sonra geri göndereceğini de belirtti.

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