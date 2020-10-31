Ben bu soruya düşer miyim?

Çıkışta eşi Berkay’la görüntülenen Şahin, “Eşiniz ne hediye aldı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ben bu sene Berkay’dan da, arkadaşlarımdan da hediye yerine SMA hastası bir bebek için bağış yapmalarını istedim. Bir çocuğun hayatını kurtarmaktan daha güzel ne olabilir ki?”