Çıkışta eşi Berkay’la görüntülenen Şahin, “Eşiniz ne hediye aldı?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Ben bu sene Berkay’dan da, arkadaşlarımdan da hediye yerine SMA hastası bir bebek için bağış yapmalarını istedim. Bir çocuğun hayatını kurtarmaktan daha güzel ne olabilir ki?”
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Berkay’a da “Özlem Hanım’ın doğum gününü kimler kutladı?” sorusu yöneltildi. “Özlem’i tanıyan herkes kutladı” diyen Berkay, “Aralarında Demet Akalın da var mıydı?” sorusuna ise yanıt vermedi: “Ben bu soruya düşer miyim? Değişik bir soru, düşmeyeceğim.”
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Demet Akalın geçen yıl Özlem Ada Şahin’e saat hediye etmiş, Şahin’in saati satmak istediği iddiası üzerine taraflar arasında sert bir polemik yaşanmıştı.