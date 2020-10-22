Sırılsıklam çekim

Genç oyuncu, gece elbisesini giydi ve kendini dalgalara bıraktı.
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KAMERA KARŞISINDA
Oyuncu Ben Affleck ile yaşadığı aşkla gündemin ilk sıralarına yükselen Ana De Armas, önceki gün görev aldığı çekimde görüntülendi.
Backgrid USA
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GÜMÜŞ RENGİ GECE ELBİSESİ
Küba doğumlu olan 32 yaşındaki Ana De Armas, siyah ve sade kıyafetiyle geldiği çekimde üzerini değiştirdi. Gümüş rengi pırıltılı bir gece elbisesi giyen oyuncuya çekimde bir erkek model eşlik etti.
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SIRILSIKLAM OLDULAR
Ana De Armas ve erkek model, senaryo gereği kumsalda birbirlerini kovaladı. Sırılsıklam olan iki oyuncu sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu.
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"JAMES BOND KIZI" OLDU
Çok genç yaşından bu yana oyunculuk yapan Ana De Armas, kariyerindeki en önemli çıkışını James Bond serisinin en yeni halkası olan No Time To Die için seçilerek gerçekleştirdi.
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ADINI DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURDU
Ülkesinde çok iyi tanınan oyuncu, tam da 'Dünya çapında tanınmak zor" dediği bir dönemde bu role seçilince bütün dünyanın dikkatini çekti. Yarı İspanyol yarı Kübalı olan oyuncu, 1988 yılında Havana'da dünyaya geldi. Tam adıyla Ana Celia de Armas Caso, bugüne kadar birçok filmde ve dizide kamera karşısına geçti.
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HOLLYWOOD'DA DA TANINDI
Asıl ününü de 2006 tarihli İspanyol filmi Una Rosa de Francia ile yaptı. Daha sonra da aralarında Blade Runner 2049'un da bulunduğu yapımlarda oynadı. Bir röportajında "Bir kadın, hem de Latin bir kadın olduğum için bana Hollywood'dan rol gelmesi çok kolay değil" diye konuşan Ana de Armas, ilk Hollywood çıkışını 2015 tarihli Knock Knock ile yaptı. Bu filmde Keanu Reeves ile kamera karşısına geçti.
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GEZMEYİ SEVİYOR
Sonra da sosyal medya sayesinde tanınırlığını artırdı. "Bir yerde çok uzun süre kalamadığını" belirten Ana de Armas, bir projede rol almadığı zamanlarda dünyayı geziyor ve çektiği pozları da Instagram sayfasında paylaşıyordu.
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ARTIK SEVGİLİSİYLE LOS ANGELES'TA YAŞIYOR
Fakat bu durum, Ben Affleck ile aşk yaşamaya başladıktan sonra değişti: Güzel oyuncu şimdi sevgilisiyle birlikte Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyor.