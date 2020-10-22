Sırılsıklam çekim

HOLLYWOOD'DA DA TANINDI Asıl ününü de 2006 tarihli İspanyol filmi Una Rosa de Francia ile yaptı. Daha sonra da aralarında Blade Runner 2049'un da bulunduğu yapımlarda oynadı. Bir röportajında "Bir kadın, hem de Latin bir kadın olduğum için bana Hollywood'dan rol gelmesi çok kolay değil" diye konuşan Ana de Armas, ilk Hollywood çıkışını 2015 tarihli Knock Knock ile yaptı. Bu filmde Keanu Reeves ile kamera karşısına geçti.