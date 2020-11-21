MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÇekim arası romantizm: Öpücükle susturdu
GeriMagazin Çekim arası romantizm: Öpücükle susturdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 21 Kasım 2020 - 13:35 | 

Çekim arası romantizm: Öpücükle susturdu

Ünlü oyuncu çift, çekim arasında sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

Mega News Agency

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1YENİ AŞK HEYECANI
Abone Olgoogle-news

YENİ AŞK HEYECANI

Üç çocuklu, 10 yıllık evliliğini bitirmesiyle gündemin ilk sıralarına yerleşen oyuncu şimdi yeni bir aşkın heyecanında.

2BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇİYORLAR
Abone Olgoogle-news

BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇİYORLAR

Meslektaşı Jennifer Garner ile 10 yıl evli kaldıktan sonra boşanan Ben Affleck bir süredir genç oyuncu Ana de Armas ile birlikte. Pandemi sürecinin başından bu yana Los Angeles sokaklarında romantik görüntüler sergileyen çift, kısa bir süre önce birlikte rol aldıkları bir film için kamera karşısına geçti.

3ÇEKİM ARASI
Abone Olgoogle-news

ÇEKİM ARASI

48 yaşındaki Ben Affleck ile 32 yaşındaki Ana de Armas, önemli rollerini paylaştıkları Deep Water adlı filmi yeniden çekiminde birlikte rol alıyor. Çekimleri New Orleans'ta devam eden çekimlerin molasında iki sevgili birlikte görüntülendi.

4NEŞELİ SOHBET
Abone Olgoogle-news

NEŞELİ SOHBET

Çekim yapılan binanın balkonunda vakit geçiren Ben Affleck ile Ana de Armas, uzun uzun sohbet etti. Neşeli sohbetin sonunda Affleck sevgilisini öpücüklere boğdu.

5BOND KIZI
Abone Olgoogle-news

BOND KIZI

Çok genç yaşından bu yana oyunculuk yapan Ana De Armas, kariyerindeki en önemli çıkışını James Bond serisinin en yeni halkası olan No Time To Die için seçilerek gerçekleştirdi.

6ADINI DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURDU
Abone Olgoogle-news

ADINI DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURDU

Ülkesinde çok iyi tanınan oyuncu, tam da 'Dünya çapında tanınmak zor" dediği bir dönemde bu role seçilince bütün dünyanın dikkatini çekti. Yarı İspanyol yarı Kübalı olan oyuncu, 1988 yılında Havana'da dünyaya geldi. Tam adıyla Ana Celia de Armas Caso, bugüne kadar birçok filmde ve dizide kamera karşısına geçti.

7HOLLYWOODDA DA TANINDI
Abone Olgoogle-news

HOLLYWOOD'DA DA TANINDI

Asıl ününü de 2006 tarihli İspanyol filmi Una Rosa de Francia ile yaptı. Daha sonra da aralarında Blade Runner 2049'un da bulunduğu yapımlarda oynadı. Bir röportajında "Bir kadın, hem de Latin bir kadın olduğum için bana Hollywood'dan rol gelmesi çok kolay değil" diye konuşan Ana de Armas, ilk Hollywood çıkışını 2015 tarihli Knock Knock ile yaptı. Bu filmde Keanu Reeves ile kamera karşısına geçti. 

8GEZMEYİ SEVİYOR
Abone Olgoogle-news

GEZMEYİ SEVİYOR

Sonra da sosyal medya sayesinde tanınırlığını artırdı. "Bir yerde çok uzun süre kalamadığını" belirten Ana de Armas, bir projede rol almadığı zamanlarda dünyayı geziyor ve çektiği pozları da Instagram sayfasında paylaşıyordu.

9ARTIK SEVGİLİSİYLE LOS ANGELESTA YAŞIYOR
Abone Olgoogle-news

ARTIK SEVGİLİSİYLE LOS ANGELES'TA YAŞIYOR

Fakat bu durum, Ben Affleck ile aşk yaşamaya başladıktan sonra değişti: Güzel oyuncu şimdi sevgilisiyle birlikte Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyor.  

10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi