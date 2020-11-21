Çekim arası romantizm: Öpücükle susturdu

Ünlü oyuncu çift, çekim arasında sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.
Mega News Agency
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YENİ AŞK HEYECANI
Üç çocuklu, 10 yıllık evliliğini bitirmesiyle gündemin ilk sıralarına yerleşen oyuncu şimdi yeni bir aşkın heyecanında.
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BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇİYORLAR
Meslektaşı Jennifer Garner ile 10 yıl evli kaldıktan sonra boşanan Ben Affleck bir süredir genç oyuncu Ana de Armas ile birlikte. Pandemi sürecinin başından bu yana Los Angeles sokaklarında romantik görüntüler sergileyen çift, kısa bir süre önce birlikte rol aldıkları bir film için kamera karşısına geçti.
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ÇEKİM ARASI
48 yaşındaki Ben Affleck ile 32 yaşındaki Ana de Armas, önemli rollerini paylaştıkları Deep Water adlı filmi yeniden çekiminde birlikte rol alıyor. Çekimleri New Orleans'ta devam eden çekimlerin molasında iki sevgili birlikte görüntülendi.
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NEŞELİ SOHBET
Çekim yapılan binanın balkonunda vakit geçiren Ben Affleck ile Ana de Armas, uzun uzun sohbet etti. Neşeli sohbetin sonunda Affleck sevgilisini öpücüklere boğdu.
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BOND KIZI
Çok genç yaşından bu yana oyunculuk yapan Ana De Armas, kariyerindeki en önemli çıkışını James Bond serisinin en yeni halkası olan No Time To Die için seçilerek gerçekleştirdi.
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ADINI DAHA GENİŞ KİTLELERE DUYURDU
Ülkesinde çok iyi tanınan oyuncu, tam da 'Dünya çapında tanınmak zor" dediği bir dönemde bu role seçilince bütün dünyanın dikkatini çekti. Yarı İspanyol yarı Kübalı olan oyuncu, 1988 yılında Havana'da dünyaya geldi. Tam adıyla Ana Celia de Armas Caso, bugüne kadar birçok filmde ve dizide kamera karşısına geçti.
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HOLLYWOOD'DA DA TANINDI
Asıl ününü de 2006 tarihli İspanyol filmi Una Rosa de Francia ile yaptı. Daha sonra da aralarında Blade Runner 2049'un da bulunduğu yapımlarda oynadı. Bir röportajında "Bir kadın, hem de Latin bir kadın olduğum için bana Hollywood'dan rol gelmesi çok kolay değil" diye konuşan Ana de Armas, ilk Hollywood çıkışını 2015 tarihli Knock Knock ile yaptı. Bu filmde Keanu Reeves ile kamera karşısına geçti.
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GEZMEYİ SEVİYOR
Sonra da sosyal medya sayesinde tanınırlığını artırdı. "Bir yerde çok uzun süre kalamadığını" belirten Ana de Armas, bir projede rol almadığı zamanlarda dünyayı geziyor ve çektiği pozları da Instagram sayfasında paylaşıyordu.
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ARTIK SEVGİLİSİYLE LOS ANGELES'TA YAŞIYOR
Fakat bu durum, Ben Affleck ile aşk yaşamaya başladıktan sonra değişti: Güzel oyuncu şimdi sevgilisiyle birlikte Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyor.