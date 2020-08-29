Bella evinden böyle çıktı

Ünlü model yaşadığı apartmandan çıkıp otomobiline giderken maskesini takmadı. Onun yerine elinde tutup yüzünü kapattı. Sonra da koyar adım otomobiline binip yoluna devam etti.Top model Bella Hadid, New York'ta yaşadığı apartmandan çıkarken kapının önünde bekleyen fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.Siyah bir pantolonun üstüne yarı şeffaf bir bluz giyen Hadid, koronavirüs önlemi olarak yine siyah bir maske tercih etti.Fakat 23 yaşındaki Hadid, maskeyi takmak yerine elinde tutarak ağzını ve burnunu kapattı.Fotoğrafçılara gülümseyen Bella Hadid, apartmandan çıktıktan sonra hızlı adımlarla kendisini bekleyen otomobile binerek yoluna devam etti.