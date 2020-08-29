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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 09:29 | 

Bella evinden böyle çıktı

Koronavirüs önlemi olarak maskesini takmak yerine elinde tutup yüzünü kapattı.

Backgrid USA

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Ünlü model yaşadığı apartmandan çıkıp otomobiline giderken maskesini takmadı. Onun yerine elinde tutup yüzünü kapattı. Sonra da koyar adım otomobiline binip yoluna devam etti.

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Top model Bella Hadid, New York'ta yaşadığı apartmandan çıkarken kapının önünde bekleyen fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

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Siyah bir pantolonun üstüne yarı şeffaf bir bluz giyen Hadid, koronavirüs önlemi olarak yine siyah bir maske tercih etti.

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Fakat 23 yaşındaki Hadid, maskeyi takmak yerine elinde tutarak ağzını ve burnunu kapattı.

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Fotoğrafçılara gülümseyen Bella Hadid, apartmandan çıktıktan sonra hızlı adımlarla kendisini bekleyen otomobile binerek yoluna devam etti.

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