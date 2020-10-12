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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 09:49 | 

Yeni yaşını böyle kutladı

Ünlü model yeni yaşına bir dizi kutlamayla adım attı.

Instagram

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Moda dünyasının son dönemdeki en gözde modellerden biri olan Bella Hadid, geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşına girdi.

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Hadid, 24'üncü doğum gününü, özel jetle gittiği tropikal bir adada yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

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Bella Hadid'i bu doğum günü tatilinde arkadaşları Devon Lee Carlson, Jesse Jo Stark ve Alana O'Herlihy yalnız bırakmadı.

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Kısa bir süre önce bebek sahibi olan ablası Gigi Hadid ise partiye katılamadı.

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 Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid de Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımla ortanca çocuğunun yeni yaşını kutladı.

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Ablası Gigi Hadid'den sonra moda dünyasında aynı ailenin ikinci üyesi olan Bella Hadid, 9 Ekim 1996'da Washington'da dünyaya geldi.

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Tam adı Isabella Khair Hadid olan Bella Hadid, kendisi de eski bir model olan Yolanda van den Herik'in (Yoland Hadid) Mohamed Hadid ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen üç çocuğundan ikincisi.

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Bella Hadid, kariyer basamaklarını tırmanmaya çok genç yaşta başladı. 2016 yılında "Yılın Modeli" unvanını aldı.

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Ablası Gigi'nin ardından moda dünyasında yükselişe geçen Bella Hadid birçok ünlü firmasının tanıtım yüzü oldu. Hadid, Vickoria's Secret defilelerinde de podyuma çıktı. 

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Gigi ve Bela Hadid'in küçük erkek kardeşleri Anwar da son birkaç yıldır moda dünyasında kariyer yapıyor.

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Bella Hadid bir dönem, müzik dünyasının yıldızlarından The Weeknd ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelmişti.

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Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd ile Hadid bir süre sonra yollarını ayırdı. Tekrar bir araya gelen genç çift arkadaş kalmaya karar vererek yollarını kesin olarak ayırdı.

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