Yeni yaşını böyle kutladı

Moda dünyasının son dönemdeki en gözde modellerden biri olan Bella Hadid, geçtiğimiz hafta sonu yeni yaşına girdi.Hadid, 24'üncü doğum gününü, özel jetle gittiği tropikal bir adada yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.Bella Hadid'i bu doğum günü tatilinde arkadaşları Devon Lee Carlson, Jesse Jo Stark ve Alana O'Herlihy yalnız bırakmadı.Kısa bir süre önce bebek sahibi olan ablası Gigi Hadid ise partiye katılamadı. Bella Hadid'in annesi Yolanda Hadid de Instagram sayfasında yaptığı bir paylaşımla ortanca çocuğunun yeni yaşını kutladı.Ablası Gigi Hadid'den sonra moda dünyasında aynı ailenin ikinci üyesi olan Bella Hadid, 9 Ekim 1996'da Washington'da dünyaya geldi.Tam adı Isabella Khair Hadid olan Bella Hadid, kendisi de eski bir model olan Yolanda van den Herik'in (Yoland Hadid) Mohamed Hadid ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen üç çocuğundan ikincisi.Bella Hadid, kariyer basamaklarını tırmanmaya çok genç yaşta başladı. 2016 yılında Yılın Modeli unvanını aldı.Ablası Gigi'nin ardından moda dünyasında yükselişe geçen Bella Hadid birçok ünlü firmasının tanıtım yüzü oldu. Hadid, Vickoria's Secret defilelerinde de podyuma çıktı. Gigi ve Bela Hadid'in küçük erkek kardeşleri Anwar da son birkaç yıldır moda dünyasında kariyer yapıyor.Bella Hadid bir dönem, müzik dünyasının yıldızlarından The Weeknd ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelmişti. Gerçek adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd ile Hadid bir süre sonra yollarını ayırdı. Tekrar bir araya gelen genç çift arkadaş kalmaya karar vererek yollarını kesin olarak ayırdı.