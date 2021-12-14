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Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 13:00 | 

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir, neden öldü? Aydın Birsel evinde ölü bulundu…

Sinema oyuncusu Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel (54), evinin kapısının önünde ölü bulundu. Aydın Birsel, 2013 yılında Belgin Doruk'u anma etkinliğinde, Türkan Şoray'ın elinden plaket almıştı. Peki, Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel neden öldü?

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Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel, Bursa’daki evinde ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Aydın Birsel düşme sonucu başını yere vurunca burnundan kan geldiğini gördü. Birsel, 112 sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ise yaralı Birsel'e olay yerinde ayakta tedavi yaptı. Hastaneye götürülmek istenen Birsel'in gitmek istemediğini ve kendisinin iyi olduğunu söylediği öğrenildi. Sonrasında Birsel, Mudanya'dan İstanbul'a gitmek için taksi çağırdı. Kapının önüne gelen taksiye bineceği sırada fenalaştığı ve sonrasında eve giderek elini yüzünü yıkamak istediği ifade edildi. Bu sırada apartmana giren Birsel'in apartmanın koridorunda yere yığılarak kaldığı belirtildi. Sonrasında yine sağlık ekiplerine ihbarda bulunulduğu ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Birsel'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
2AYDIN BİRSEL KİMDİR

AYDIN BİRSEL KİMDİR?

1950'ler ve 1960'ların önde gelen Türk sinema yıldızlarından Belgin Doruk ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel, 1967 yılında dünyaya geldi. Belgin Doruk’un 2’nci evliliğinden plan Aydın Birsel’in Gül isminde bir ablası var.
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Bursa'da bir siteye taşınan Aydın Birsel, gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Aydın Birsel, 2013 yılında Belgin Doruk'u anma etkinliğinde, Türkan Şoray'ın elinden plaket almıştı. 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Belgin Doruk ise 26 Mart 1995'te yaşamını yitirmişti.
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