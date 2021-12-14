Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel kimdir, neden öldü? Aydın Birsel evinde ölü bulundu…

Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Belgin Doruk’un oğlu Aydın Birsel, Bursa’daki evinde ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Aydın Birsel düşme sonucu başını yere vurunca burnundan kan geldiğini gördü. Birsel, 112 sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ise yaralı Birsel'e olay yerinde ayakta tedavi yaptı. Hastaneye götürülmek istenen Birsel'in gitmek istemediğini ve kendisinin iyi olduğunu söylediği öğrenildi. Sonrasında Birsel, Mudanya'dan İstanbul'a gitmek için taksi çağırdı. Kapının önüne gelen taksiye bineceği sırada fenalaştığı ve sonrasında eve giderek elini yüzünü yıkamak istediği ifade edildi. Bu sırada apartmana giren Birsel'in apartmanın koridorunda yere yığılarak kaldığı belirtildi. Sonrasında yine sağlık ekiplerine ihbarda bulunulduğu ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Birsel'in hayatını kaybettiği öğrenildi.