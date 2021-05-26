Belen Corsini ile Carlos Fitz-James Stuart masal kahramanları gibi evlendi: 18 ay sonra ilk düğün
Bütün dünyayı kelimenin tam anlamıyla evlerine hapseden Covid 19 pandemisi, artık hızını kesmeye başladı gibi görünüyor. Herkes yavaş adımlarla da olsa eski hayatına dönmeye başlıyor.
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AYLAR SONRA İLK SOSYETE DÜĞÜNÜ
Tam 18 aylık bir aranın ardından Avrupa'nın önde gelen aileleri de kısıtlı sayıda konukla da olsa ilk düğüne tanıklık etti.
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İKİ ZENGİN AİLENİN ÇOCUKLARI EVLENDİ
Gelinin de damadın da peri masallarından fırlamış gibi bir görünüm sergilediği bu düğün İspanya'da gerçekleşti. Ülkenin en zengin ailelerinden birine mensup olan Belen Corsini ile yine İspanya'nın önde gelen aristokrat ailelerinden birinin oğlu olan Carlos Fitz-James Stuart, Madrid'teki Liria Sarayı'nda hayatlarını birleştirdi.
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SARAY BAHÇESİNDE DÜĞÜN
Alba Dükü'nün oğlu olan ve kendisi de Osorno Kontu unvanı taşıyan Carlos Fitz-James Stuart ile Belen Carsini, 18'inci yüzyılda inşa edilen gösterişli bir sarayda birbirlerine "ölüm onları ayırana kadar evet" dedi.
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ÇOK YAKIN AKRABALARI KATILDI
Törene, Covid 19 önlemleri kapsamında az sayıda konuk katıldı. Genç çiftin evliliğine, aileleri ve çok yakın akrabaları tanıklık etti.
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GELİNLİĞİN KUYRUĞU DİKKAT ÇEKTİ
Gelin Belen Corsini, bir İspanyol markası olan Navascues imzalı sade ama çok şık bir gelinlik giydi. Uzun ve üzeri işlemeli kuyruğu, gelinliğinin en dikkat çekici parçasıydı. Liria Sarayı'na uzanan yolun iki yanında toplanan çok sayıda kişi gelin ve damadı görmeye çalıştı.
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DAMATTA SÜVARİ ÜNİFORMASI
Damat Carlos Fitz-James Stuart törende, tarihi 1248 yılına uzanan Sevilla Kraliyet Süvari üniforması giydi.
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ÜNLÜ BABAANNENİN TORUNU
Damat Carlos Fitz-James Stuart'ın büyükannesi Cayetana Fitz James Stuart, 18'inci Alba Düşesi unvanını taşıyor. Düşes, aynı zamanda eski Hollywood yıldızı ve Monako Prensesi Grace Kelly'nin de yakın arkadaşıydı,
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ARKADAŞLARI DA ÜNLÜYDÜ
Ünlü arkadaşları arasında Windsor Düşesi ile ünlü oyuncu Audrey Hepburn de bulunuyordu.
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ÜLKENİN EN VARLIKLI AİLELERİNDEN BİRİ
Gelin Belen Corsini de evlilik sonrası Osorno Düşesi unvanını aldı. İspanya'nın çok geniş ve çok zengin bir ailesine mensup olan Belen Corsini, ünlü Corsan adlı inşaat ve taşılacılık firması Corsan'ın kurucusu olan Carlos Corsini Senespleda'nın torunu. Bu firma, 2004 yılında 325 milyon Euro'ya satılmıştı.
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DAVETLİ SAYISI AZALTILDI
Carlos Fitz-James Stuart ile Belen Corsini'nin düğün törenine başlangıçta 300 davetlinin katılması planlanmıştı. Fakat, Covid 19 kısıtlamaları nedeniyle bu rakam gelin ve damat tarafından düşürüldü. Çift, töreni sarayın iç mekanları yerine dışarıda yapmayı tercih etti.
Gelin Belen Corsini, törenin yapıldığı sahçeye babası Juan Carlos Corsini Munoz de Rivera'nın kolunda girdi. Kızını damadına teslim eden baba Corsini, sonra eşinin yanına gitti.
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ÖZEL FOTOĞRAF ÇEKİMİ
Gelin Belen Corsini ile damat Carlos Fitz-James Stuart, törenin ardından fotoğraf çekimi için Liria Sarayı'nın iç mekanlarına geçti. Burada hem birbirleriyle hem de aileleriyle bu güzel günün anısına objektif karşısına geçti.