Belen Corsini ile Carlos Fitz-James Stuart masal kahramanları gibi evlendi: 18 ay sonra ilk düğün

ÜLKENİN EN VARLIKLI AİLELERİNDEN BİRİ Gelin Belen Corsini de evlilik sonrası Osorno Düşesi unvanını aldı. İspanya'nın çok geniş ve çok zengin bir ailesine mensup olan Belen Corsini, ünlü Corsan adlı inşaat ve taşılacılık firması Corsan'ın kurucusu olan Carlos Corsini Senespleda'nın torunu. Bu firma, 2004 yılında 325 milyon Euro'ya satılmıştı.