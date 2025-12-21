Belediyeden 207 metrelik dev kaydırak: Adrenalin sevenlerin uğrak noktası olacak

"TÜRKİYE'NİN EN UZUN KAYDIRAĞI BURADA"

Başkan Büyükgöz, mesire alanının zengin sosyal donatılara sahip olduğunu vurgulayarak, projenin en dikkat çeken özelliğinin macera tutkunlarına hitap eden dev kaydırak olduğunu söyledi. Tesisin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Büyükgöz, şunları kaydetti:

"Pelitli Mahallemizde sosyal yaşamın merkezi olacak mesire alanımızı yakında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Türkiye'nin en uzun kaydırak sistemini burada hayata geçirdik. 207 metre uzunluğundaki bu kaydırak, insanlarımızın adrenalin arayışını karşılayacak. Öte yandan tesisimizde bir gölet ve 250 metre uzunluğunda suni şelale ile doğal dere yatağı akışı bulunuyor. Vatandaşlarımız burada suyun hem dinlendirici sesiyle hem de görsel güzelliğiyle buluşacak."