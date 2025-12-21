×
Belediyeden 207 metrelik dev kaydırak: Adrenalin sevenlerin uğrak noktası olacak

Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2025 11:32

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen Pelitli Mesire Alanı, bünyesinde barındırdığı 207 metre uzunluğundaki dev kaydırakla Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, nisan ayında açılacak tesiste adrenalin tutkunlarını dev kaydırağa, aileleri ise şelale manzaralı, doğalgazlı mangal keyfine davet etti.