Belediye Başkanı 'Yangın var' demişti! Vakalardaki artış durdurulamıyor... Pazar günleri ekmek çıkmayacak

Bugün gelen son dakika haberine göre ise Türkiye'de ilk kez bir ilçede pazar günleri fırınlarda ekmek çıkmayacak ve fırınlar kapalı olacak. Kararın gerekçesi olarak ise kısıtlama günlerinde ekmek bahanesiyle dışarı dolaşan vatandaşlar olarak gösterildi. Bunun yanı sıra pek çok kentimiz için uyarılar yapıldı. İşte son gelişmeler...