Belediye Başkanı 'Yangın var' demişti! Vakalardaki artış durdurulamıyor... Pazar günleri ekmek çıkmayacak
Türkiye koronavirüsle mücadelede 'yerinde karar' dönemine girilirken yüksek riskli illerde denetimler artırılıyor, yeni koronavirüs tedbirleri getiriliyor.
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Bugün gelen son dakika haberine göre ise Türkiye'de ilk kez bir ilçede pazar günleri fırınlarda ekmek çıkmayacak ve fırınlar kapalı olacak. Kararın gerekçesi olarak ise kısıtlama günlerinde ekmek bahanesiyle dışarı dolaşan vatandaşlar olarak gösterildi. Bunun yanı sıra pek çok kentimiz için uyarılar yapıldı. İşte son gelişmeler...
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İZMİR İÇİN UYARI
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, İzmir'de kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tedbirli hareket edilmediği için koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekip, kentin yakın zamanda çok yüksek riskli iller arasına girilebileceğini söyledi.
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BALIKESİR İÇİN UYARI
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte vaka sayısının hızlı bir şekilde yükseldiğini belirterek, “Artık bütün ilçelerimizde yoğun vaka var. Yüksek bir vaka sayısından bahsedebiliriz. Bandırma bölgemizde, kuzeyde başlayan yoğunluk ilimizin tamamına yayıldı. Bu yayılma sanayi kuruluşlarıyla başladı. Bazı noktalardaki yaptığımız testler yüzde 70’inin mutasyonlu olduğunu gösteriyor. Bu kadar yüksek mutasyon oranı, hızlı yayılmayı beraberinde getiriyor” dedi.
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs vaka sayısında artış yaşandığını belirterek, "Pazartesiden beri aldığımız veriler kesinlikle hoşumuza gitmedi. Vaziyet iyi değil. Böyle giderse korkarız ki kısa süre içinde rengimiz değişir" dedi.
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AKSARAY
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, 'çok yüksek riskli il' olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray’da, zabıta ekiplerince şehir içinde yolcu taşımacılığı yapılan minibüslerde de HES kodu sorgulaması gerçekleştiriliyor.
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EDİRNE/KEŞAN
Sağlık Bakanlığı'nın son yayınladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne’nin Keşan ilçesinde yarın ve 21 Mart Pazar günü fırınlarda ekmek çıkarmayacak.
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EDİRNE/KEŞAN
Bazı vatandaşların ‘ekmek almaya çıktım’ bahanesiyle çarşıda gezip, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiklerini belirten Keşan Fırıncılar Derneği Başkanı Ayhan Gevrek, kararı desteklediklerini söyledi. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu yaptığı açıklamada "Tek başına Edirne'yi kırmızı yapan Keşan'da yangın var, bu yangını kurallara riayet ederek söndüreceğiz" demişti.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 'çok yüksek riskli' illler kategorisinde bulunan kentte ev ziyaretlerinin yanı sıra özellikle taziye amaçlı yapılan kalabalık ziyaretler yerine telefonla aramanın tercih edilmesini istedi.
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SAMSUN
Samsun'da Covid-19'la mücadele kapsamında artan vaka sayısının düşülmesi için yürütülen denetim çalışmaları artırıldı. Mutasyon virüs kaynaklı vakaların da sıklıkla görüldüğü kentte, polis ekipleri işlek caddelere girişte vatandaşlara Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıyor.
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MANİSA/AKHİSAR
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çok sayıda temaslı kişinin bulunması gerekçesiyle karantinaya alındı.
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GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina kararı alındı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Karamustafa köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.
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GAZİANTEP
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 314 kişiye para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 257, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 57 kişiye para cezası uygulandı.Denetlenen 1544 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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ADIYAMAN
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.