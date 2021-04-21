Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio ile ev alışverişinde
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Sevgiliyle ev alışverişi
Belçim Bilgin, önceki gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı. Günün erken saatlerinde AVM’ye gelen çift, Beymen mağazasından evleri için dekorasyon alışverişi yaptı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilerek bugün erken saatte alışverişe çıkmak istedik, sakin olur diye. Zaruri bir durum olduğu için çift maske takıp ve hızla alışverişimizi tamamladık” dedi.
2
Babam gayet iyi
Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Cüreklibatır eşi Aslı Cüreklibatır, çocukları Sarp ve Zeynep ile önceki gün Etiler’de görüntülendi. “Hava almaya çıktık, şimdi evimize gidiyoruz” diyen Kaan Cüreklibatır, babasının sağlık durumu hakkında da bilgi verdi: “Babamın maşallahı var pandemi nedeniyle fazla görüşemiyoruz ama sağlığı gayet iyi.” (Sayit DURMAZ)
3
Canım annem
Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan Tarık Emir Tekin, annesi Şevval Sam’la çocukluk fotoğrafını Instagram’ın Hikaye bölümünde paylaştı. Tekin, “Canım annem” notunu yazdı.
4
Stüdyo anısı
Ebru Yaşar, “Gel de Sevme” adlı yeni albümünde yer alan “Ben Bilmem” şarkısında ünlü aranjör ve müzisyen Mustafa Ceceli ile çalıştı. Ceceli ile stüdyoda kayıt yapılırken çekilen bir videosunu Instagram hesabına yükleyen şarkıcı, “Stüdyo anlarımızdan” notunu düştü.
5
Seçil benim hanımım
Serdar Ortaç sosyal medyada yayınlanan Tıkla Media programına konuk oldu. Kilo verdiği gözlenen 51 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Seçil Gür’ün özel diyetiyle zayıfladığını söyledi. 5 kilo veren Ortaç, “Seçil hayatımın anlamı. Her şeyimle ilgileniyor. O benim hanımım” dedi. (Behlül AYDIN)
6
Annelik tüyoları
4 aylık hamile olan Müjgan Ferhan Şensoy önceki gün oyuncu dostu Aslı Orcan ile birlikte Cihangir’de görüntülendi. 2.5 yıl önce kızı Lal’i dünyaya getiren Orcan’dan annelik tüyoları alan Şensoy “Aslı çok iyi bir arkadaş ve çok da iyi bir anne. Onunla bu konuları konuşmak beni çok rahatlatıyor ve tecrübe kazandırıyor” dedi. ( Sayit DURMAZ)
7
İstanbul’da yaşamıyorum
Kadir Çöpdemir önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.Çöpdemir, koronavirüse yakalandığına dair çıkan haberler hakkında şu açıklamayı yaptı: “Arkadaşlar dişimde implant var. Konuşamıyorum ama öyle bir şey olmadı. Zaten İstanbul’da da yaşamıyorum, taşındım.” Diş tedavisi için İstanbul’a geldiğini söyleyen Çöpdemir, “Bodrum’a taşındım, virüsten korkuyorum” açıklamasını yaptı. Oyuncu gazetecileri, koronavirüs konusunda dikkatli davranmaları konusunda da uyardı. (Behlül AYDIN)
8
Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim
İlginç mucit Sırrı Usta’nın tarih öncesi dönemde geçen maceralarını konu alan çizgi dizi “Zatonya” 3 Mayıs gününden itibaren Disney Channel’da. Sırrı Usta’yı seslendiren Çöpdemir, “Çizgi dizi seslendirmek çocukluğumdan beri hep hayalimdi. Hayatı bir çizgi dizi karakteri olarak yaşayamadım ama seslendirmeyi çok arzu ettim. Sonunda hayalimi, tamamen Türk yapımı olan ‘Zatonya’ ile gerçekleştiriyorum” dedi.
9
Engellilerin yüzünü güldürdü
Kanal D muhabiri İbrahim Konar, “Kes Tıraşı Al Sandalyeyi” sloganıyla başlattığı proje kapsamında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne 18 adet tekerlekli sandalye bağışlanmasını sağladı. Proje kapsamında tekerlekli sandalye bağışlayanların saç tıraşını yapan Konar, teşekkür plaketini TOFD Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle aldı.