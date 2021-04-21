Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio ile ev alışverişinde

Sevgiliyle ev alışverişi Belçim Bilgin, önceki gün yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı. Günün erken saatlerinde AVM’ye gelen çift, Beymen mağazasından evleri için dekorasyon alışverişi yaptı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Biz de elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilerek bugün erken saatte alışverişe çıkmak istedik, sakin olur diye. Zaruri bir durum olduğu için çift maske takıp ve hızla alışverişimizi tamamladık” dedi.