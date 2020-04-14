Belçim Bilgin: Korkular sabaha kadar uyutmuyor

“Meditasyon yapıyorum. Onun sayesinde uyku düzenimi biraz normale çekmeyi başardım. Bazen korku ve endişe gelip sabaha kadar uyutmuyor. Rüya içinde rüya görüyorum."
2
"Düzenli meditasyonla bunu aşmaya çalışıyorum. İnsanlık enteresan bir sınavdan geçiyor. Değişik bir süreç. Benim evin üstünde martılar uçmazdı, martılar uçmaya başladı.”
3
ÜRETİM FORMU DEĞİŞECEK
“Sinemada bundan sonra vizyon olamayacak gibi hissediyorum. Dijital platformlarda yayınlanan işler olacağını düşünüyorum. Setlerde 60 kişi bir araya geliyor."
4
"O insanların sağlığından emin olunana kadar bir şey çekilmeyecek. Çekilse de gösterime giremeyecek. Bir şekilde üretmeye devam edeceğiz ama form değişecek.”
5
Çekim için geleceklerdi
Belçim Bilgin, Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maalouf’un çok satan kitabı “Doğu’nun Limanları”ndan uyarlanacak sinema filminde rol alacaktı. Oyuncu, projeyle ilgili sorular üzerine “Her şey hazırdı. Ağustos ayında çekime geleceklerdi. Maalesef bu durumlardan sonra çekileceğini zannetmiyorum” dedi.