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Haber Giriş: 14 Nisan 2020 - 07:55,

Belçim Bilgin: Korkular sabaha kadar uyutmuyor

Belçim Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Genç Araştırmacılar Topluluğu ile sosyal medya üzerinden bir araya geldi. Canlı yayında öğrencilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, virüs salgınının hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

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1RÜYA İÇİNDE RÜYA

RÜYA İÇİNDE RÜYA

“Meditasyon yapıyorum. Onun sayesinde uyku düzenimi biraz normale çekmeyi başardım. Bazen korku ve endişe gelip sabaha kadar uyutmuyor. Rüya içinde rüya görüyorum."

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"Düzenli meditasyonla bunu aşmaya çalışıyorum. İnsanlık enteresan bir sınavdan geçiyor. Değişik bir süreç. Benim evin üstünde martılar uçmazdı, martılar uçmaya başladı.”

3ÜRETİM FORMU DEĞİŞECEK

ÜRETİM FORMU DEĞİŞECEK

“Sinemada bundan sonra vizyon olamayacak gibi hissediyorum. Dijital platformlarda yayınlanan işler olacağını düşünüyorum. Setlerde 60 kişi bir araya geliyor."

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"O insanların sağlığından emin olunana kadar bir şey çekilmeyecek. Çekilse de gösterime giremeyecek. Bir şekilde üretmeye devam edeceğiz ama form değişecek.”

5Çekim için geleceklerdi

Çekim için geleceklerdi

Belçim Bilgin, Lübnan asıllı Fransız yazar Amin Maalouf’un çok satan kitabı “Doğu’nun Limanları”ndan uyarlanacak sinema filminde rol alacaktı. Oyuncu, projeyle ilgili sorular üzerine “Her şey hazırdı. Ağustos ayında çekime geleceklerdi. Maalesef bu durumlardan sonra çekileceğini zannetmiyorum” dedi.

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