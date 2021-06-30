Belçim Bilgin aşka geldi... New York'ta dudak dudağa
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Aşk daima kazanır
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin, bir yıldır aşk yaşadığı İtalyan asıllı Kanadalı yapımcı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile New York’ta buluştu. Ünlü oyuncu, sevgilisini öptüğü bir kareyi Instagram hesabından paylaştı ve “Aşk daima kazanır” notunu yazdı.
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'3 gelinlik giyeceğim'
Menajeri Tolga Akış ile evlilik hazırlığı içinde olan Zeynep Bastık, düğün öncesi provalara başladı.
Nişantaşı’nda görüntülenen şarkıcı, saç-makyaj provasına geldiğini ifade etti. Düğüne sayılı günler kaldığını söyleyen Bastık, “7-8 gün kaldı. Saç-makyaj provası yaptık. Ailece çok heyecanlıyız. Düğün Çeşme’de olacak. İlişkimiz de zaten orada başlamıştı. Biraz anlamlı olsun istedik” diye konuştu.
Düğünü pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını da ifade eden Bastık, sözlerini şöyle tamamladı:“O şartlarda mümkün değildi. Herkesin aşılandığı bir dönemde yapmamız daha sağlıklı. Yakın arkadaşlar ve aile olacak. 3 gelinlik giyeceğim.”
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Ablam yarım, canım
Derya Şensoy, Balıkesir Karaağaç’ta tatil yapan ablası Ferhan Şensoy ile verdiği bir pozu Instagram hesabında paylaştı. 6 aylık hamile olan Ferhan Şensoy ile çektiği bu selfie’yi Derya Şensoy, “Ablam, yarım, canım” notuyla yayınladı. Şensoy kardeşlerin bu karesine binlerce beğeni geldi.
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Eşler buluştu
2014 yılında evlendiği eşi İstem Atilla ile 2018 yılında boşanan futbolcu Burak Yılmaz, geçen yıl yeniden barışmıştı. Çift, Arda Turan ve Aslıhan Doğan ile Bodrum’da akşam yemeğinde buluştu. Önce eşiyle verdiği selfie pozunu kalp emoji’siyle Instagram’da paylaşan Yılmaz, ardından yakın dostlarıyla çektirdiği fotoğrafı “Aile zamanı” notuyla yayınladı.
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Beyazlar içinde
Fit haliyle ve giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Yasemin Özilhan, önceki gün çektirdiği yeni bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Beyaz kombiniyle kumsalda yürürken poz veren Özilhan, takipçileri tarafından övgü dolu yorumlar aldı.
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Asıl sürprizler Fahriye’de
Oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Özçivit, “İşleri toparlar toparlamaz ailece güzel bir tatile çıkmayı düşünüyoruz” dedi. Özçivit, “Yeni projeleriniz olacak?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Fahriye’nin sürprizi değil sürprizleri olacak. Asıl haberler onda ama zamanı geldiğinde bilgisini sizlerle paylaşacağız.” (Sayit DURMAZ)
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Ailece tatil
Emirhan-Melis Sabancı çifti önceki gün Bodrum Cennet Koyu’nda görüntülendi. Hızlı motoryatlarını Cennet Koyu’na demirledikten sonra lüks gulete geçen aile, tüm günü orada geçirdi. (Umut ÜNVER)