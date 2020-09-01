Belçim Bilgin Hekimoğlu oyuncu kadrosunda… Hekimoğlu oyuncuları kimler?

Kaan Yıldırım - Mehmet Ali Çağlar Ateş’in ekibindeki uzman nörolog olan Mehmet Ali her zaman Ateş’i en çok eleştiren kişidir. Ne kadar inkâr etse de ekipte en çok Ateş’e benzeyen de odur. Mehmet Ali, İstanbul’un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyümüştür. Sınıf atlamak ve bir daha eski mahallesine dönmemek için çaba sarf etmektedir her zaman… Görünüşüne ekipteki herkesten daha çok özen gösterir. Hırslı ve çalışkan olsa da bazen yetenekleri hırsının gerisinde kalabilir. Sabırsızdır. Ateş’ten hoşlanmasa da bir doktor olarak ona hayranlık duyar ve farkında olmadan bazı zamanlarda onu taklit eder. Ateş onun geçmişiyle arasına koymaya çalıştığı mesafenin farkındadır. Onu manipüle etmek için bu hassas noktasını kullanmaktan kaçınmaz.