Belçim Bilgin Hekimoğlu oyuncu kadrosunda… Hekimoğlu oyuncuları kimler?
Kanal D’nin gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren House M.D.’nin Türkiye uyarlaması olan dizisi Hekimoğlu, yeni sezona başlıyor. İkinci sezonuyla kaldığı yerden devam edecek olan Hekimoğlu’nun oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Peki, Hekimoğlu dizisinin oyuncuları kimler?
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Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu’nun yenilenen kadrosu ve karakterlerini derledik.
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Belçim Bilgin Hekimoğlu’nun kadrosunda!
Belçim Bilgin, Hekimoğlu’nun eski karısı avukat Selin Kurt karakterini canlandıracak. Selin, boşandıktan 5 yıl sonra yeni kocasının hastalığı nedeniyle Hekimoğlu’nun karşısına çıkar. Selin’in gelişiyle hastanede dengeler değişecektir.
Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı ilgiyle izlenen dizisi Hekimoğlu yeni bölümünde başarılı oyuncu Güven Kıraç’ı ağırlıyor.
Güven Kıraç, dizide iş insanı Vahap Ergün karakterine hayat verecek.Peki hastanedeki tüm dengelerin değişmesine sebep olacak bu Vahap Ergün kimdir?
Vahap Ergün, 55-60 yaşlarında, azimli, çalışkan, kaybetmeye tahammülü olmayan biridir. Çiftçi olan ailesinde üniversiteyi kazanan ilk kişidir. Ancak babasının okuması için verdiği parayı bir arkadaşının kurduğu şirkete yatırmayı seçer ve ticarete adımını atar. Vahap ticaretteki büyük başarılarının ardından babasını görmeye gider. Fakat babası onu tanımıyordur. Çünkü alzheimer hastasıdır. Bunun üzerine Vahap, alzheimer, kanser gibi hastalıkları tedavi etmek için yapılan çalışmalara destek olmak ister ve hastaneye çok büyük bir miktar bağış yapar. Bunun karşılığında tek bir talebi olur. O da yönetim kurulu başkanı olmak. Vahap’ın gelmesi ile hastanede dengeler değişmiştir. Bu geliş Hekimoğlu ve diğer tüm ekibi nasıl etkileyecektir?
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HEKİMOĞLU OYUNCULARI
Ateş Hekimoğlu - Timuçin Esen
40’lı yaşlarında. Tıbbi Sherlock Holmes. Bir tıp dehası… Ateş Hekimoğlu, enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Hekimoğlu zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle şaşırtır ve hayranlık uyandırır. Her yeni karmaşık vaka onun için çözülmeyi bekleyen bir bulmaca gibi, kışkırtıcı ve heyecan vericidir. “Herkes yalan söyler” cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakterdir.
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Orhan Yavuz- Okan Yalabık
40’lı yaşlarda başarılı bir onkoloji uzmanı. Ateş Hekimoğlu’nun lise ve üniversiteden arkadaşı. Hatta tek arkadaşıdır… Hekimoğlu’yla tamamen zıt karakterde olsalar da Orhan her zaman Ateş’in iç sesi ve vicdanı olur. İkisi bir araya geldiklerinde mükemmel doktoru oluştururlar. Biri zekâsıyla diğeri de sağduyusuyla yaklaşır hastalara… Orhan, Ateş’i çıkarsız ve gerçekten seven tek arkadaşıdır. Yüzlerce hayat kurtarmış olmasına büyük bir saygı duyar.
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Kaan Yıldırım - Mehmet Ali Çağlar
Ateş’in ekibindeki uzman nörolog olan Mehmet Ali her zaman Ateş’i en çok eleştiren kişidir. Ne kadar inkâr etse de ekipte en çok Ateş’e benzeyen de odur. Mehmet Ali, İstanbul’un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyümüştür. Sınıf atlamak ve bir daha eski mahallesine dönmemek için çaba sarf etmektedir her zaman… Görünüşüne ekipteki herkesten daha çok özen gösterir. Hırslı ve çalışkan olsa da bazen yetenekleri hırsının gerisinde kalabilir. Sabırsızdır. Ateş’ten hoşlanmasa da bir doktor olarak ona hayranlık duyar ve farkında olmadan bazı zamanlarda onu taklit eder. Ateş onun geçmişiyle arasına koymaya çalıştığı mesafenin farkındadır. Onu manipüle etmek için bu hassas noktasını kullanmaktan kaçınmaz.
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Ebru Özkan Saban - İpek Tekin
Orhan ve Hekimoğlu’nun okuldan arkadaşı. Yalnız, güçlü bir kadın. Tıp fakültesinin dekanı ve hastane yöneticisi olan İpek, Endokrinoloji uzmanıdır. Duygusal ve sosyal becerileri kuvvetli, hayatını hastalara ve hastaneye adamıştır.Orhan’dan sonra Ateş’in zorlu karakterini anlayan ve buna tahammül edebilen tek kişidir. Hekimoğlu sadece bulmacalı vakaların peşinde koşarken İpek de Orhan gibi onun mümkün olduğu kadar çok hastaya şifa olması için uğraşır. Güzel, güçlü, hırslı, tuttuğunu koparan bir kadın olan İpek, Ateş’in her zaman ilgi alanındadır. Bazen dost, bazen patron bazen de karşı cins olarak. Birbirleriyle yıllardır sürekli flörtleşseler de aralarında bir türlü bir ilişki başlayamaz.
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Damla Colbay - Zeynep Can
Ateş’in ekibindeki tek kadın olan Zeynep bağışıklık sistemi uzmanıdır. Oldukça güzel ve dikkat çekici olduğu halde takındığı ciddi maskeyle kadınlığını gizlemeye uğraşır. Hastalara şefkatle yaklaşır, onlarla gereğinden fazla bağ kurar. Ateş’in merakı bulmaca çözmekse, Zeynep’in merakı da insanlardır. Her şeyiyle Ateş’in tam zıttıdır. Ne var ki Ateş’le çalışmaya başladıktan sonra onun da içinde bir sertlik oluşur. Zamanla Ateş’e benzemeye başlar, onun gibi olursa onu anlayabileceğini düşünür ve o da kuralları zorlamaya başlar