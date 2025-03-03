‘Türk Köyü’nde karnaval coşkusu

Haberin Devamı

Liege kentine bağlı köyün ay yıldızlı tabelasıyla dikkati çeken kültür merkezinde toplanan kalabalık, karnaval için hazırlıklarını yaptı.

‘Türk Köyü’ olarak bilinen Faymonville, karnaval etkinlikleri çerçevesinde kırmızı beyaza büründü. Çevre köylerdekilerin de katıldığı karnavalda, Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturuldu.

Rengarenk kostümleriyle köyün ana caddesinde dans ederek korteje katılan Faymonville sakinleri, izleyicilere konfetiler ve şekerler fırlattı.

Haberin Devamı

Kendilerine ‘Türk’ denilmesinin, kiliseye vergi ödemeyi reddetmeleriyle ilgili olduğunu belirten köylüler, karnaval kapsamında çeşitli kostümler giyerek eğlendi. Karnavalı, Belçika ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda Türk de izledi.

Nesime Östen, AA muhabirine, karnavala Brüksel’den ailecek geldiklerini belirtti. Yıllardır Faymonville’e gelmeyi hayal ettiğini kaydeden Östen, burada Türk bayrağını görmekten dolayı onur duyduğunu vurguladı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşayan Kemal Östen de Faymonville’de Türk bayrağının dalgalandığını görmekten gururlandığını söyledi.

Almanya’nın Köln kentinden gelen Köksal Oldoğan ise karnavala ilk kez katıldığını dile getirdi. Oldoğan, “Avrupa’nın başkenti sayılan Belçika’da Türk bayrakları ve Türk ismi olan bir karnavalda yer almaktan gururlandım. Türk bayrağımızı her yerde dalgalandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Belçika’nın Gent kentinde yaşayan Eray Temiz de Türk köyünü ve Türk karnavalını internetten duyup geldiklerini aktardı. Temiz, “230 kilometre uzaktan geldiğimize değdi. Çok eğlenceli ve hareketli bir karnaval, buraya her sene geleceğiz. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Aynı Türkiye’de gibi hissettim, görenler küçük Türkiye diyorlar” ifadesini kullandı.