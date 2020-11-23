Belçika’dan müjdeli haber! Hadise ve Kaan Yıldırım havalar uçtu...
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım, Belçika’dan gelen müjdeli bir haberle havalara uçtu. 1 ay önce belinden riskli bir ameliyat olan Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün sağlığına kavuşması çifti çok mutlu etti.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz’ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika’ya uçmuştu.
Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı.
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Büyük şok yaşayan Hadise’nin yanına dizi çekimleri nedeniyle gidemeyen Kaan Yıldırım, müstakbel kayınvalidesinin sağlık durumunu telefonla anbean takip etmişti. Ameliyat sonrası bir süre annesinin yanında kalan güzel şarkıcı, annesini taburcu edip evine yerleştirdikten sonra İstanbul’a döndü.
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Yaklaşık 1 aydır nekahet döneminde olan Gülnihal Açıkgöz’den önceki gün müjdeli haber geldi.
Açıkgöz’ün tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve yeniden eskisi gibi hareket ettiğini öğrenen Hadise ve Kaan Yıldırım, derin bir nefes aldı.
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Ali babanın çiftliği
Ağaoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, şehrin içinde kurduğu çiftlikte izole bir hayat yaşıyor. Kuruçeşme’den Ulus’a kadar uzanan devasa koruda oturan ünlü işadamı, evinin bahçesinde hayvan da besliyor.
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Geyikler, karacalar, tavuklar, kazlar ve ördeklere ev sahipliği yapan koruda Ali Bey’e özel organik bir bahçe de bulunuyor.Sağlıklı beslenmeye özen gösteren Ağaoğlu, vakit buldukça bahçesiyle ilgileniyor. Sebze ve meyve de yetiştiren Ali Bey, ayrıca meyve ağaçlarının arasına yerleştirdiği 10 kovan ile kendi balını üretiyor.
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Memleketi Trabzon’dan akrabaları tarafından yollanan doğal ve organik lezzetleri de masasından eksik etmeyen Ali Ağaoğlu, kendisini hayranlık derecesinde seven tanımadığı insanlardan da sık sık bu tarz hediyeler aldığını söylüyor.
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Kadın üreticiler için e-ticaret sitesi açtı
Girişimci kimliğiyle birçok yeniliğe imza atan Demet Sabancı Çetindoğan’ın başkanlığında, odağında kadın girişimcilerin ve üretimlerinin olduğu bir e-ticaret sitesi açıldı.
Shopstarwomen.com sitesinde, kadınlar kendi ürettikleri ürünlerini pazarlayarak gelir elde edecek.“Bizler bu toprakların kadınları olarak, her biri çok değerli olan yörelerimizde ve illerimizde el emeğimizi, fikirlerimizi üretime dönüştürüyoruz” diyen Demet Sabancı Çetindoğan, hayata geçirdikleri proje için şunları söyledi:
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“Herkesi canlı, renkli ve interaktif www.shopstarwomen.com web sitemize bekliyoruz. Kadınlara destek olmak isteyen herkesi platformumuzu kullanmaya davet ediyoruz. Kadınların iş hayatındaki varlığını destekleyen tüm dernek, vakıf gibi kurumlar da e-ticaret sitemizden kurumsal toplu alışverişler yaparak Türkiye’nin üreten kadınlarına destek olabilir.”
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Paris’ten gümüş madalya
Profesyonel Fotoğrafçılar Avrupa Topluluğu’nun WPE International Photography Awards (WPE Uluslararası Fotoğraf Ödülleri) organizasyonu, 158 ülkeden 6 bin 400 fotoğrafçının katılımıyla Paris’te gerçekleşti.
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Yarışmaya katılan Gökçe Çakır Ercan, “Foto Manipülasyon” kategorisinde üçüncü olarak gümüş madalya kazandı. Ercan, 2019’da da 117 bin 500 fotoğrafçının katıldığı 35Awards Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda “İlk 300 Kavramsal Fotoğraf Fotoğrafçısı” arasına girmişti. Şimdi de dünya üçüncüsü olmanın sevincini yaşayan Ercan’ı tebrik ediyorum.