Belçika’dan müjdeli haber! Hadise ve Kaan Yıldırım havalar uçtu...

Kadın üreticiler için e-ticaret sitesi açtı Girişimci kimliğiyle birçok yeniliğe imza atan Demet Sabancı Çetindoğan’ın başkanlığında, odağında kadın girişimcilerin ve üretimlerinin olduğu bir e-ticaret sitesi açıldı.



Shopstarwomen.com sitesinde, kadınlar kendi ürettikleri ürünlerini pazarlayarak gelir elde edecek.“Bizler bu toprakların kadınları olarak, her biri çok değerli olan yörelerimizde ve illerimizde el emeğimizi, fikirlerimizi üretime dönüştürüyoruz” diyen Demet Sabancı Çetindoğan, hayata geçirdikleri proje için şunları söyledi: