Belarus'ta son durum ne? Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçim sonucu sonrası olaylar çıktı!

SOKAKLAR HAREKETLİ Lukaşenko’nun, iktidara karşı protesto gösterilerinin alevlendiği bir dönemde gelen zaferi üzerine başkent Minsk sokakları dün gece yeniden hareketlendi. İlk sonuçların ardından muhalif gruplar sokağa çıkarken, Başkanlık Sarayı ve yakınındaki meydanlar önlem amacıyla polis tarafından kuşatıldı.



Gece boyunca güvenlik güçleri ile göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Uluslararası Af Örgütü, bir polis minibüsünün protestocuların arasına daldığını, can kayıpları olabileceğini bildirdi.



BAŞKENT'TE PROTESTOLAR SÜRÜYOR



Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda pek çok polis ve protestocunun yaralandığı belirtiliyor. Belarus'un Başkenti Minsk’te seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması sonrası muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını iddia etti. Bunun üzerine göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı.



Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti. Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı’nda protestocular toplanmaya çalıştı.



Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı. Protestocuların polisin kalkan kullanarak kurduğu güvenlik bariyerlerini açmaya çalışması ve polise saldırması sonucunda yaşanan müdahalede yaralanan polislerin ve göstericilerin olduğu ifade ediliyor.



Zaman zaman polisin sis bombası ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştığı göstericiler şehrin başka bölgelerine doğru ilerleyerek gösterilerine devam etti.



BAŞKA ŞEHİRLERE DE YAYILIYOR



Gösteriler Mogilev, Novopolatsk gibi ülkenin başka şehirlerine de yayılmaya başladı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın Minsk ve diğer bölgelerde durumu kontrol altına almaya başladığı belirtiliyor.