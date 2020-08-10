Belarus'ta son durum ne? Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçim sonucu sonrası olaylar çıktı!
Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda pek çok polis ve protestocunun yaralandığı belirtiliyor. İşte, Belarus'ta son durum ve seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Eski Sovyet Cumhuriyeti Belarus, dün sancılı bir sürecin ardından başkanlık seçimlerine sahne oldu. Sandık çıkış anketlerine göre, 26 yıldır ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko 4 yıl daha iktidarda kalmaya hak kazandı. Bu gelişmenin ardından ülkede olaylar çıktı. İşte, konuya dair son ayrıntılar...
2
Abone Ol
Rus Wagner paralı askerlerinin yakalanması sonucu Rusya ile ilişkilerin gerildiği Belarus’ta Devlet Başkanı Lukaşenko kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 80’ini aldı.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Lukaşenko oyların yüzde 80’ini alırken, pusulada bulunan “herkese karşıyım” seçeneği yüzde 10 ile ikinci sıraya yerleşti. Muhalefetin en güçlü temsilcisi Svetlana Tihanovskaya ise oyların ancak yüzde 7’sini alabildi. Merkez Seçim Komisyonu, oylamaya katılım oranını yüzde 80 olarak açıkladı.
3
Abone Ol
SOKAKLAR HAREKETLİ
Lukaşenko’nun, iktidara karşı protesto gösterilerinin alevlendiği bir dönemde gelen zaferi üzerine başkent Minsk sokakları dün gece yeniden hareketlendi. İlk sonuçların ardından muhalif gruplar sokağa çıkarken, Başkanlık Sarayı ve yakınındaki meydanlar önlem amacıyla polis tarafından kuşatıldı.
Gece boyunca güvenlik güçleri ile göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Uluslararası Af Örgütü, bir polis minibüsünün protestocuların arasına daldığını, can kayıpları olabileceğini bildirdi.
BAŞKENT'TE PROTESTOLAR SÜRÜYOR
Belarus’ta resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanmasını protesto eden göstericilere müdahale sonucunda pek çok polis ve protestocunun yaralandığı belirtiliyor. Belarus'un Başkenti Minsk’te seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması sonrası muhalefet seçimin hileli yapıldığını ve sonuçların doğru olmadığını iddia etti. Bunun üzerine göstericiler caddelere ve meydanlara çıktı.
Devlet kurum ve kuruluşlarının yanı sıra şehir giriş ve çıkışları dahil pek çok bölgede sıkı güvenlik önlemi alan polis, izinsiz gösterilere müdahale etti. Ana caddeler ve meydanlarda güvenlik önlemleri çerçevesinde kapatılsa da caddelerde ve Stella Meydanı’nda protestocular toplanmaya çalıştı.
Güvenlik güçlerinin göstericilerin toplanmasını engellemesi sonucunda protestocular ile aralarında gerginlik yaşandı. Protestocuların polisin kalkan kullanarak kurduğu güvenlik bariyerlerini açmaya çalışması ve polise saldırması sonucunda yaşanan müdahalede yaralanan polislerin ve göstericilerin olduğu ifade ediliyor.
Zaman zaman polisin sis bombası ve göz yaşartıcı bomba kullanarak dağıtmaya çalıştığı göstericiler şehrin başka bölgelerine doğru ilerleyerek gösterilerine devam etti.
BAŞKA ŞEHİRLERE DE YAYILIYOR
Gösteriler Mogilev, Novopolatsk gibi ülkenin başka şehirlerine de yayılmaya başladı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın Minsk ve diğer bölgelerde durumu kontrol altına almaya başladığı belirtiliyor.
4
Abone Ol
TÜRKİYE’YE Mİ GELDİ?
İLK sonuçların ardından Belarus lideri Lukaşenko’ya ait EW-301PJ kuyruk numaralı “Bombardier Challenger 850” tipi uçağın Minsk’ten havalanarak Türkiye’ye uçtuğu öğrenildi. Uçuş takip sitesi “Plane Finder” verilerine göre uçak, Muğla Dalaman Havalimanı’na indi.
Lukaşenko’nun uçakta olup olmadığı bilinmiyor ancak Belarus medyası, uçağın hareketinden önce Minsk Havalimanı ve çevresinde çok sıkı güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.