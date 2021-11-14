Belarus krizi adım adım geldi

GÖÇ NASIL BÜYÜDÜ Suriye ve Irak’tan Kürt kökenli mülteciler uçaklarla Minsk’e gelerek Polonya ve Litvanya sınırına yığılmaya başladı. Sayıları 100 kişiyi geçmeyen bu gruplar Avrupa’ya gözdağı vermek için yeterli olmayınca, Aleksandr Lukaşenko eylül ayında 77 ülkeye vizesiz giriş imkânı tanıdı. Bu ülkeler arasında Irak, Yemen ve Afganistan gibi Avrupa’ya akın eden mültecilerin bulunduğu ülkeler de vardı.