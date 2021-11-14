Belarus krizi adım adım geldi

Dünyanın gözü bir süredir Rusya’ya yakın bir ülke olanBelarus ile Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya arasındaki mülteci krizine çevrildi. İşte binlerce göçmenin ölüm kalım savaşı verdiği bir noktaya gelen krizin nasıl ve nedenleri.
Belarus’ta yaklaşık 20 bin mülteci, AB’nin Doğu Avrupa hududundaki Polonya sınırlarını uzun bir süredir zorluyor. Polonya, mülteci akınına karşı Belarus sınırına jiletli tel çit döşerken, olası bir müdahaleye karşın sınıra 12 bin asker gönderdi.
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Sınırı geçmeye çalışanlara çok sert müdahaleler yapılıyor. Şimdiye dek 7 mülteci yapılan müdahalelerde öldü. Belarus ise mültecilerin başkent Minsk’e dönmesine izin vermiyor. Dondurucu soğuklarla birlikte, Belarus-Polonya sınırında bir insanlık dramı yaşanıyor. Peki, olaylar bu noktaya nasıl geldi:
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KRiZ NASIL TETİKLENDİ
Krizin fitilini 9 Ağustos 2020’de Belarus’ta yapılan başkanlık seçimleri ateşledi. 1994’ten beri ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, hile yapıldığı öne sürülen seçim sonrasında zafer ilan etti.
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Önce AB, sonra da ABD, Lukaşenko iktidarını tanımadıklarını duyurdular. Batı dünyası, Belarus’ta muhalefete yapılan baskılar nedeniyle Lukaşenko rejimine ekenomik yaptırımlar uygulamaya başladı.
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LUKAŞENKO NE YAPTI
Sadece Rusya’nın desteğiyle ayakta duran Lukaşenko, 23 Mayıs 2021 tarihinde ülkesinde muhalefeti tamamen sindirmek için yeni adımlar attı. Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’nın başkenti Vilnius’a gitmekte olan yolcu uçağı sahte bomba ihbarıyla Belarus’un başkenti Minsk’e indirildi.
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Belarus muhalefet liderlerinden Roman Protaseviç uçaktan zorla indirilerek tutuklandı. AB başta olmak üzere Batı ülkeleri, Belarus’a karşı çok daha sert ekonomik yaptırımlar devreye soktu. Belarus Havayolları “Belavia” uçaklarına Avrupa başkentlerine uçuş yasağı getirildi.
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NİYE BELARUS'A YÖNELDİLER
Haziranda Lukaşenko, AB’ye “Bundan böyle Avrupa’nın bekçiliğini yapmayacağız. Mültecileri durdurmak bizim işimiz değil” diyerek rest çekti. Böylece, Belarus’a gelecek olan düzensiz göçmenlerin AB toprağı Polonya’ya geçmelerine engel olmayacakları işaretini verdi.
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GÖÇ NASIL BÜYÜDÜ
Suriye ve Irak’tan Kürt kökenli mülteciler uçaklarla Minsk’e gelerek Polonya ve Litvanya sınırına yığılmaya başladı. Sayıları 100 kişiyi geçmeyen bu gruplar Avrupa’ya gözdağı vermek için yeterli olmayınca, Aleksandr Lukaşenko eylül ayında 77 ülkeye vizesiz giriş imkânı tanıdı. Bu ülkeler arasında Irak, Yemen ve Afganistan gibi Avrupa’ya akın eden mültecilerin bulunduğu ülkeler de vardı.
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NASIL GİTTİLER
Vizenin kalkmasıyla Suriye, Irak, Yemen, Afganistan ve birçok Afrika ülkesinden yüzlerce insan soluğu Minsk’te aldı. Genelde Bağdat, Şam, Beyrut, Dubai ve İstanbul üzerinden turist olarak binlerce kişi Belarus’a uçtu. Hatta göçmen veren ülkelerden 2500-3000 dolara turlar düzenlenmeye başladı.
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Belarus’ta 8 bini Iraklı Kürt olmak üzere 20 bin düzensiz göçmenin bulunduğu belirtiliyor. Krizin büyümesi üzerine Türk Hava Yolları ve Belavia’nın Belarus’a uçuşlara diplomatik pasaport veya oturum izni bulunanlar dışındaki Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını kabul etmeyeceği duyuruldu.
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O İNSANLARA NE OLACAK
AB, daha fazla mülteciye yeşil ışık yakmamak için Belarus’ta bekleyen insanlara kapıyı açmıyor. Lukaşenko ise Minsk’e dönmelerine izin vermiyor. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelere gitmeyi uman binlerce kişi şimdi kötü hava şartları altında bir yanda Polonya askerleri, öte yanda Belarus’un itmesi iki arada sıkışmış durumda.