Bel soğukluğu hastalığı nedir? İşte bel soğukluğu hakkında bilinmesi gerekenler

Bel soğukluğu veya tıbbi ismi ile ‘Gonore’ cinsel yolla bulaşan ve hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi sağlık problemlerine neden olan bir hastalıktır. Bel soğukluğu hastalığı sıklıkla kişilerde belirti vermez. Eğer belirti verirse şikayetler genelde 1-30 gün sonra ortaya çıkar. Belsoğukluğu genellikle cinsel ilişkiden ortalama olarak 4-6 gün sonra belirti vermektedir. Bunlar:



