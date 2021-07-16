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Sağlık
Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 - 23:10 | 

Bel soğukluğu hastalığı nedir? İşte bel soğukluğu hakkında bilinmesi gerekenler

'Neisserria gonorrhoeae' isimli bakterinin neden olduğu ve 'Gonore' olarak da bilinen bel soğukluğu hastalığı cinsel ilişki sırasında semen ve vajinal sıvılar yoluyla bulaşıyor. Cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olan bel soğukluğunun belirtileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte bu hastalığa dair merak edilenler...

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Tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olan bel soğukluğu genellikle cinsel organlar, idrar yolu, rektum veya boğazı etkiliyor. Öte yandan korunmasız cinsel ilişkiden kaçınmak bu hastalıktan korunmak için oldukça önemli bir nokta olarak dikkat çekiyor. İşte, bel soğukluğu hakkında merak edilen ayrıntılar...

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Bel soğukluğu veya tıbbi ismi ile ‘Gonore’ cinsel yolla bulaşan ve hem kadınlarda hem de erkeklerde ciddi sağlık problemlerine neden olan bir hastalıktır. Bel soğukluğu hastalığı sıklıkla kişilerde belirti vermez. Eğer belirti verirse şikayetler genelde 1-30 gün sonra ortaya çıkar. Belsoğukluğu genellikle cinsel ilişkiden ortalama olarak 4-6 gün sonra belirti vermektedir. Bunlar:

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- Cinsel organdan (erkekte penis ucundan, kadınlarda vajina içinden) gelen irin gibi sarımtırak ve kıvamlı sıvı akıntılar

- Pelvik İltihabi Hastalık: Pelvik iltihabi hastalık kadınlarda kısırlık nedenidir.

- Adet dışı kanama

- Kronik kasık ağrıları

- İdrar yapma esnasında ağrı, acı ve yanma hissi (sistit)

- Sık idrara çıkma (pollaküri)

- Boğaz ağrısı (farenjit) şeklindedir.

4NASIL TEŞHİS EDİLİR

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bel soğukluğu, irinli vajinal akıntı, idrar yaparken yanma- sızlama veya kasık ağrısı gibi şikayetlerle gelen hastalarda yapılan jinekolojik muayene ve alınan kültür antibiogram testleri ile tanınabilir.

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